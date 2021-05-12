Авиакомпания NordStar запустила новый маршрут Норильск - Челябинск

Рейсы будут осуществляться еженедельно по вторникам. Вылет из аэропорта «Норильск» в 13.00 по местному времени, прибытие в аэропорт назначения в 14.20 по местному времени. Обратный рейс в Норильск отправляется по средам в 01.25 по местному времени, прибытие в 6.45 по местному времени. Время полёта - 3 часа 20 минут. Рейсы выполняются на комфортабельных самолётах Boeing 737-800.

Из Челябинска путешественники прямым рейсом смогут попасть в Краснодар. Еженедельно по вторникам самолёт вылетает в столицу Краснодарского края в 16.05 по местному времени и прибывает в 17.35. Обратный рейс отправляется также во вторник в 19.00 и прибывает в Челябинск в 00.05 среды. Время в пути составляет 3,5 часа.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в билетных агентствах, а также через Контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.