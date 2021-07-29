МАУ ИЦ «Норильские новости»

Авиакомпания S7 Airlines запустит лоукостер

Авиакомпания S7 Airlines запустит лоукостер

Главная / Новости / Город

Авиакомпания S7 Airlines запустит лоукостер

Старт продаж билетов намечен на апрель следующего года.

Авиакомпания S7 Airlines запустит лоукостер

По словам акционера S7 Group, главы совета директоров S7 Airlines Татьяны Филевой, авиапарк лоукостера будет состоять из самолётов Airbus 320 NEO (186 кресел), и первые самолёты уже «законтрактованы». Сейчас авиакомпания ведёт переговоры с аэропортами о составлении маршрутной сети.

«Мы предполагаем, что первый самолёт взлетит уже в июле следующего года», — добавила Татьяна Филева.

Фото из открытых источников
29 июля в 11:14 420
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также