Авиакомпания S7 Airlines запустит лоукостер

По словам акционера S7 Group, главы совета директоров S7 Airlines Татьяны Филевой, авиапарк лоукостера будет состоять из самолётов Airbus 320 NEO (186 кресел), и первые самолёты уже «законтрактованы». Сейчас авиакомпания ведёт переговоры с аэропортами о составлении маршрутной сети.

«Мы предполагаем, что первый самолёт взлетит уже в июле следующего года», — добавила Татьяна Филева.