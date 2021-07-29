Авиакомпания S7 Airlines запустит лоукостер
Авиакомпания S7 Airlines запустит лоукостер
Старт продаж билетов намечен на апрель следующего года.
По словам акционера S7 Group, главы совета директоров S7 Airlines Татьяны Филевой, авиапарк лоукостера будет состоять из самолётов Airbus 320 NEO (186 кресел), и первые самолёты уже «законтрактованы». Сейчас авиакомпания ведёт переговоры с аэропортами о составлении маршрутной сети.
«Мы предполагаем, что первый самолёт взлетит уже в июле следующего года», — добавила Татьяна Филева.