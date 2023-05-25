Авиакомпания NordStar подвела итоги конкурса детского рисунка «Мое лучшее путешествие с NordStar»

Конкурс приурочен к 15-летнему юбилею авиакомпании и Дню защиты детей. В призовую тройку вошли двое ребят из Норильска, а именно София Лузгина и Мария Симанович, занявшие первое и второе место соответственно. На третьем месте оказался Илья Кельн из Красноярска.

В этом году авиакомпания NordStar решила наградить не 3 ребят за призовые места, а целых 15 участников конкурса. Лузгина София за 1 место получит фотоаппарат, Симанович Мария за 2 место – детский чемодан, а Илья Кельн за 3 место – беговел. Обладатели 4 – 10 мест будут награждены графическими планшетами для рисования, обладатели 11 – 15 мест набором маркеров и скетч буками. Все участники конкурса получат благодарственные письма.

Награждение победителей конкурса будет приурочено ко Дню защиты детей – 1 июня. Напомним, авиакомпания ежегодно проводит различные активности для детей. Например, в декабре 2021 и 2022 года авиакомпания NordStar организовала конкурс детской елочной игрушки, с 2020 года уже традиционно проводит конкурсы рисунков и вручает ценные подарки.