Авиакомпания NordStar вновь организовала срочную доставку лекарств в Норильск

Общий вес спецгруза - более 3,5 тонн. Медикаменты были доставлены в аэропорт Норильска 30 и 31 июля регулярными рейсами из Москвы и Красноярска. Препараты поступят в Норильскую городскую больницу № 2 для лечения пациентов с COVID-19.

Лекарственные средства прибыли в Норильск на рейсах авиакомпании NordStar тремя крупными партиями. 30 июля рейсом Y7-105 Москва – Норильск были доставлены первые 324,5 кг медикаментов. Вторая партия лекарств весом 1 773 кг прибыла на следующий день рейсом Y7-105 из Москвы, а часом позже рейсом Y7-9217 в Норильск поступили еще 1 513 кг медикаментов из Красноярска.

Всего с начала лета авиакомпания NordStar поставила в Норильск более 5 тонн лекарственных средств, предназначенных для оперативной помощи пациентам с COVID-19. Доставка в Норильск первой партии медикаментов весом 1,5 тонны была организована авиакомпанией NordStar из Красноярска еще в начале июня.

Транспортировка в Норильск больших партий медикаментов именно воздушным сообщением при поддержке авиакомпании NordStar- это необходимая и единственно возможная мера для своевременного пополнения запасов лекарственных средств в медучреждениях города.