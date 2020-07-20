Авиакомпания NordStar выполняет полёты из аэропорта «Норильск» в полном объёме

Авиакомпания NordStar опровергает информацию, появившуюся в социальных сетях, о приостановке выполнения полётов на неопределённый срок и информирует о том, что программа полётов из аэропорта «Норильск» выполняется в полном объёме в соответствии с расписанием.

Этим летом авиакомпания NordStarвыполняет рейсы из Норильска по 16 направлениям: в Москву, Красноярск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Абакан, Самару, Воронеж, Уфу, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Анапу, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Белгород и Краснодар.

Актуальное расписание рейсов представлено на сайте авиакомпании в разделе «Расписание».

Авиакомпания NordStar убедительно просит пассажиров руководствоваться информацией о деятельности авиакомпании NordStarтолько из официальных источников, в частности, на сайте www.nordstar.ru.