Авиапарк «КрасАвиа» пополнился новым вертолётом

Всего в этом году запланирована поставка в регион двух вертолётов МИ 8МТВ-1. До 2027 года в рамках программы реновации планируется приобрести ещё десять воздушных судов.

«Финансовое оздоровление компании и реализуемая стратегия среднесрочного развития позволяет нам уверенно планировать обновление авиапарка в горизонте до 2027 года. Это делает «КрасАвиа» интересным партнёром как для производителей авиатехники, так и для лизинговых компаний», — отметил генеральный директор авиакомпании Андрей Егоров.

Также делегация Красноярского края посетила МАКС-2021, где оценила новые модели отечественных самолётов, которые в будущем могут заменить суда, действующие на региональных маршрутах. В их числе Ил 114-300, который уже выполняет испытательные перелёты. Красноярский край входит в перечень регионов, к которым новая техника поступит в первую очередь — соглашение между АО «Красавиа» и ПАО «Ил» о поставке трёх Ил 114-300 было подписано ещё два года назад.

«Данное воздушное судно полностью сконструировано из отечественных материалов, что позволяет наладить полный цикл производства на территории РФ. Ожидается, что Ил 114-300 поступит в серийное производство и начнёт выполнять рейсы, в том числе и в наш регион, уже к 2024–2025 году», — рассказал заместитель министра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.

Также делегация отметила опытный экземпляр преемника Ан-2 — самолёт ЛМС-901 «Байкал», который может совершать рейсы в самых сложных метеоусловиях и осуществлять взлёт и посадку на неподготовленных аэродромах.