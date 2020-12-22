Авиасообщение между Россией и Великобританией временно приостановлено

С 22 декабря авиасообщение между Россией и Великобританией приостанавливается. Мера принята в связи с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании. Данная ситуация внимательно изучается оперштабом. Генетические изменения вируса на территории нашей страны также изучаются специалистами Роспотребнадзора.

Напомним, что 21 декабря в России был зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией — 29 350 человек. В Норильске было зарегистрировано восемь новых случаев.