МАУ ИЦ «Норильские новости»

Авиасообщение между Россией и Великобританией временно приостановлено

Авиасообщение между Россией и Великобританией временно приостановлено

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Авиасообщение между Россией и Великобританией временно приостановлено

Данная мера была принята по решению оперштаба.

Авиасообщение между Россией и Великобританией временно приостановлено

С 22 декабря авиасообщение между Россией и Великобританией приостанавливается. Мера принята в связи с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании. Данная ситуация внимательно изучается оперштабом. Генетические изменения вируса на территории нашей страны также изучаются специалистами Роспотребнадзора.

Напомним, что 21 декабря в России был зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией — 29 350 человек. В Норильске было зарегистрировано восемь новых случаев.

Фото из открытых источников
22 декабря в 11:15 190
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