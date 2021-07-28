Автобусную остановку «Музей» перенесут

- 28 июля в 14:44Исследовательская экспедиция АРН отправилась в Енисейский залив
- 28 июля в 12:10В Норильске протестировали систему определения устойчивости зданий
- 28 июля в 11:17В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества
- 28 июля в 10:20В Норильске со станции скорой помощи после прокурорской проверки уволились двое сотрудников
- 27 июля в 18:10Следственный комитет Красноярского края проводит проверку по факту гибели машиниста на руднике «Комсомольский»
- 27 июля в 17:17В Талнахе на пешеходном переходе сбит 10-летний мальчик
- 27 июля в 16:30Роспотребнадзор проверил состояние воды в реке Далдыкан
- 27 июля в 15:34«Норникель» реализует масштабную программу по очистке и благоустройству территорий Норильска, рассчитанную на десять лет
- 27 июля в 13:52Детей-инвалидов и их сопровождающих теперь будут обслуживать вне очереди
- 27 июля в 13:00Арктике – новая платформа
- 27 июля в 12:10В сентябре будет объявлено имя автора, чей текст будет использован в «Тотальном диктанте – 2022»
- 27 июля в 11:17На развитие порта в Дудинке «Норникель» выделит около 26 млрд рублей
- 27 июля в 10:20С 9 августа из России можно будет улететь в Бахрейн, Доминикану и Молдавию
- 27 июля в 09:30Экологическую экспертизу строительства в Арктике помогут упростить типовые проекты
- 26 июля в 18:10Дорожные полицейские Норильска совместно с росгвардейцами провели профилактический рейд на загородных автодорогах
- 26 июля в 17:17Талнахская городская библиотека приглашает всех на фестиваль «День полярного жирафа»
- 26 июля в 16:30«Норникель» и «Росатом» заключили допсоглашение о ледокольном обеспечении к соглашению о сотрудничестве 2018 года
- 26 июля в 15:34Норильчанка в качестве «трофея» забрала из самолёта спасательный жилет
- 26 июля в 14:4418,5 млн рублей из краевого бюджета выделено на пособие для двойняшек и тройняшек
Новости
Читайте также
Культура
28 июля
Общество
28 июля
В Роспотребнадзоре пояснили порядок вакцинации для юридических лиц и предпринимателей
Город
27 июля
Движение пешеходов и автотранспорта на участке — ул. Комсомольская, 1а–3, будет временно ограничено
Общество
26 июля
В Красноярском крае вакцинация станет обязательной для сотрудников нескольких сфер
Общество
24 июля
Поздравление Дмитрия Карасева с Днём работника торговли
Общество
23 июля
В рамках рабочей поездки министр промышленности, энергетики и ЖКХ края встретился с главой Норильска
Город
22 июля