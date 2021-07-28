МАУ ИЦ «Норильские новости»

Автобусную остановку «Музей» перенесут

Автобусную остановку «Музей» перенесут

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Автобусную остановку «Музей» перенесут

Автобусную остановку «Музей» перенесут

С 7 августа автобусы будут останавливаться возле здания Музея Норильска.

Поводом к принятию решения о переносе послужило неудовлетворительное состояния фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинский проспект, 16.

Фото Ирина Яринская
28 июля в 13:52 310
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