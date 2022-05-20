МАУ ИЦ «Норильские новости»

Автобусную остановку «Управление комбината» временно перенесут

Автобусную остановку «Управление комбината» временно перенесут

Главная / Новости / Город

Автобусную остановку «Управление комбината» временно перенесут

С 23 мая остановка будет размещаться на Ленинском проспекте, 4.

Автобусную остановку «Управление комбината» временно перенесут

Перенос связан с ремонтом лицевой части фасада здания на Ленинском проспекте, 8. Для удобства и безопасности движения пешеходов вдоль ремонтируемого здания будет обустроена пешеходная галерея.

Работы планируется закончить к концу лета.

20 мая в 11:10 310
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также