Автобусные павильоны привели в порядок

В течение лета по городу проводился ремонт автобусных павильонов.

«Всего в НПР 50 автобусных павильонов и все они в течение лета были отреставрированы. Так как некоторые павильоны были установлены шесть лет назад, то многие из них требовали восстановления покрасочного покрытия, где-то были устранены последствия вандальных действий. Самое распространённое - это восстановление стёкол, так как горожане снимают их для личных целей», - прокомментировал Сергей Бойцов.

Также на дороге Норильск - Талнах в 38 павильонах было восстановлено окрасочное покрытие, в счёт гарантийных обязательств по муниципальному контракту. Подрядная организация полностью за свой счёт произвела покраску павильонов, так как краска не выдержала гарантийный срок.

Сергей Бойцов рассказал и о запуске тёплых остановок:

«С 15 сентября планируется запуск тёплых остановок по районам. На данный момент на них также производится ремонт, так как ещё по весне они вышли из строя», - поделился Сергей Бойцов.