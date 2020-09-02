Автобусные павильоны привели в порядок
Автобусные павильоны привели в порядок
Какие ремонтные работы были проведены и сколько павильонов отремонтировано, рассказал Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодора».
В течение лета по городу проводился ремонт автобусных павильонов.
«Всего в НПР 50 автобусных павильонов и все они в течение лета были отреставрированы. Так как некоторые павильоны были установлены шесть лет назад, то многие из них требовали восстановления покрасочного покрытия, где-то были устранены последствия вандальных действий. Самое распространённое - это восстановление стёкол, так как горожане снимают их для личных целей», - прокомментировал Сергей Бойцов.
Также на дороге Норильск - Талнах в 38 павильонах было восстановлено окрасочное покрытие, в счёт гарантийных обязательств по муниципальному контракту. Подрядная организация полностью за свой счёт произвела покраску павильонов, так как краска не выдержала гарантийный срок.
Сергей Бойцов рассказал и о запуске тёплых остановок:
«С 15 сентября планируется запуск тёплых остановок по районам. На данный момент на них также производится ремонт, так как ещё по весне они вышли из строя», - поделился Сергей Бойцов.