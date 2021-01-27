Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель временно перекрыта

Данное решение принято в связи с усилением ветра. Порывы в районе Талнаха и Кайеркана достигают 15–20 м/с. Однако автобусы маршрутов № 31 и 33 осуществляют движение согласно расписанию. Пассажиры, которые направляются в аэропорт, будут доставлены на автобусах № 33. Для этих целей выделены дополнительные единицы транспорта. Отправление от АДЦ Норильска по мере накопления.

В Центральном районе и Оганере в связи с погодными условиями для школьников с 1 по 8-й класс объявлена актировка. Для учеников из районов Талнах и Кайеркан — с 1 по 11-й класс.

Сегодня, 27 января, ожидается небольшой снег, а в Талнахе и Кайеркане — низовая метель. Ветер — 8ؘ–4 м/с с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха –32… –37 °С.