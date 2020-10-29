Автомобилист сбил школьника, когда тот переходил дорогу в неположенном месте

Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» совершил наезд на девятилетнего школьника недалеко от КДЦ "Юбилейный" (Шахтёрская, 14). Ребёнок переходил дорогу в неположенном месте. При этом недалеко, примерно в 60 метрах от происшествия, находится нерегулируемый пешеходный переход. В результате происшествия мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в городскую больницу.

Инспекторы ГИБДД в очередной раз рекомендуют автомобилистам учитывать дорожные условия, соблюдать скоростной режим и быть предельно бдительными во дворах. Также госавтоинспекторы просят родителей помнить, что своим поведением они показывают пример детям, и именно от них зависит безопасность несовершеннолетних. Необходимо напоминать детям о безопасном поведении на улицах и дорогах, а именно: следует всегда внимательно смотреть по сторонам, не выбегать из-за стоящих автомобилей и не играть на проезжей части.