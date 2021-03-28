Барабанная дробь

Агрегат предназначен для измельчения сырья, поступающего с «Октябрьского», «Таймырского», «Скалистого» и «Комсомольского» рудников. Встав на шестисуточный ремонт, ТОФ приостановила на этот период работу практически всех переделов ЗФ, поскольку фабрика является основным поставщиком сырья для металлургического производства Заполярного филиала «Норникеля».

Остановилась на ремонт и сама обогатительная фабрика. Рудная мельница здесь только одна, остальные, задействованные на этапах второй и третьей стадии измельчения, тоже подвергли профилактическим мероприятиям. Рудная мельница предназначена для измельчения руды, которая далее отправляется по технологическим трактам на сгущение и флотацию, после чего полученный никелевый и медный концентраты транспортируют на заводы.

На рудной мельнице проводят перефутеровку внутренних стенок барабана. В последнее время обогатители используют в этом процессе более современные резинометаллические полимерные элементы, благодаря чему удаётся снизить не только общий вес мельницы, но и степень износа футеровки.

Футеровка — это защита внутренней поверхности мельницы от абразивного износа. Иными словами, при измельчении руды в барабане она спасает стенки основного агрегата от истирания твёрдым материалом. В данный момент на обогатительной фабрике применяется футеровка «Мегалайнер» — резинометаллическое покрытие, успевшее хорошо зарекомендовать себя на данном производстве. На протяжении нескольких лет обогатители применяли здесь футеровку из хром–молибдена, но в результате поиска наиболее экономичных и эффективных решений полтора года назад выбор был сделан в пользу резинометаллической футеровки. Благодаря её использованию общее количество элементов футеровки снизилось с 275 до 60, а вес самой мельницы уменьшился более чем на 100 тонн.

Резинометаллическая футеровка компании Metso Minerals поставляется в Норильск из Швеции и пока применяется только в рудной мельнице ТОФ, на остальных агрегатах используется футеровка из высокохромистого белого чугуна. По оценкам специалистов, в соотношении цена–качество новые материалы значительно выигрывают у предшественников.

Ремонт мельницы производится силами Metso Minerals, подрядной организации «Север Минералс», и производственного объединения «Норильскремонт». Из шести суток, отведённых на ремонт, перефутеровка занимает 85 часов, порядка 70 часов потрачено на замену вала шестерни на приводе мельницы. Данная операция проводится в Норильске впервые. С учётом рекомендаций компании Metso Minerals и опыта коллег из других компаний, замена узлов требует около трёх суток.

Основные работы по перефутеровке мельницы проводятся специалистами филиала АО «Север Минералс». Поскольку мельница — аппарат значительных размеров, в ремонтных работах используется спроектированное компанией Metsо Minerals оборудование. С загрузочной стороны мельницы устанавливается платформа с выдвигающимся внутрь барабана столом, по всей длине которого движется платформа, перемещающая в обоих направления элементы монтажа. На дальнем конце стола расположен радиоуправляемый кран–манипулятор для перемещения и установки футеровки, команды ему дистанционно подаёт оператор. Платформа приобретена компанией «Норникель» специально для проведения подобного рода работ, после их окончания оборудование отправляют на хранение до следующего планового ремонта.

– На таких сложных и ответственных работах нашим сотрудникам не должны мешать никакие провода и лишние детали, — говорит руководитель филиала АО «Север Минералс» в Норильске Александр Догузов. — Поэтому мы широко используем автоматический инструмент, радиосвязь — наши действия максимально автоматизированы. В конечном счёте от этого зависят и качество работ, и скорость их выполнения.

Срок простоя из–за перефутеровки мельницы норильчане решили использовать максимально продуктивно, организовав ремонт всего доступного оборудования на основных участках обогатительной фабрики.

– Параллельно с основным работами ремонтируются узлы и агрегаты технологической цепочки до мельницы и после неё, — говорит заместитель директора ТОФ Алексей Харченко. — Это оборудование флотации, сгущения, измельчения. Ремонтируются конвейерные тракты, пластинчатые питатели, насосное оборудование, а также узел приёма и передачи руды в дробильном цехе, сами дробилки с конвейерными трактами, бункера, перекрытия — это целый комплекс мероприятий.