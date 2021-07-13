Берега озера Долгого очистили от мусора в рамках экологической акции «Чистая Арктика»

Эта акция стала первой в рамках гражданской инициативы «Чистая Арктика», презентация которой состоялась 5 июля в Общественной палате РФ. Цель общероссийского проекта - разработка и реализация комплексной программы ликвидации накопленного вреда в Арктической зоне России.

Уборка на озере Долгом организована АНО «Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики». Председатель правления «ПОРА» Николай Доронин входит в экспертный совет «Чистой Арктики».

Экологическую акцию на озере Долгом изначально назначили на субботу, 10 июля. Однако из-за непогоды в этот день юным экологам пришлось изменить свои планы. Они пригласили взрослых в просветительский центр «Белого мишки» и обсудили с ними, чем опасен бытовой мусор для человека и природы. В числе гостей была и команда «Чистой Арктики».

Руководитель научно-исследовательской группы проекта, эколог Ярослав Князев подчеркнул, что ученики центра «Белый мишка» представляют будущее Норильска и всей страны:

- От того, насколько вы хотите сделать свой дом чище, насколько качественное образование вы получите, будет зависеть, какие технологии здесь станут применяться. Хочу пожелать вам, чтобы вы учились, получали хорошее образование и делали эту территорию чистой, красивой и экологически здоровой.

Глава города Норильска Дмитрий Карасев, также присутствующий на встрече, в свою очередь отметил, что «эта гражданская общественная инициатива исходит непосредственно от арктических территорий, от волонтёров, от людей, которым небезразлична Арктика».

- Норильск, входящий в Арктическую зону, конечно же, поддерживает этот проект, и мы рады, что он будет реализовываться на территории нашего города, - поделился градоначальник. - В этом году будет больше исследовательской работы, а уже на следующий год запланирована масштабная уборка захламленных территорий. Мы готовы всячески помогать, участвовать как сами, так и содействовать волонтёрским движениям.

Другой гость мероприятия, заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов, пожелал воспитанникам «Белого мишки» успехов.

- То, что вы сегодня сидите здесь (в просветительском центре «Белый мишка». - Прим. ред.), то, о чём вы рассказываете, говорит о том, что у нашего города, у нашего Красноярского края, у нашей страны есть будущее, - сказал Баринов.

Следующий день выдался солнечным, и ребята отправились на озеро Долгое. Там руководитель просветительского центра «Белый мишка» Ольга Шадрина рассказала ребятам об истории озера и его биоценозе. Затем, после инструктажа по безопасности, ученики и волонтёры приступили к уборке. Всего за час ребята собрали 150 кг мусора: в основном это было битое стекло, пустые бутылки и железо.

- Это не первый субботник для «Белого мишки», - рассказала координатор проекта Олеся Кужель. - В 2019 году мы уже ездили на памятник природы Красные Камни. А этим летом планируются субботники на берегу Енисея (в Дудинке) и вновь на Красных Камнях. Мы видим, что молодёжь начинает лучше разбираться в вопросах экологии. Наши ученики и вовсе мечтают связать с экологией свою профессиональную деятельность. Поэтому мы считаем важным и в будущем участвовать в проекте «Чистая Арктика», привлекать к работе в нём местных волонтёров, особенно подрастающее поколение, - заявила Кужель.

Справка: просветительский центр «Белый мишка» - современный центр экологического просвещения, который в 2018 году был открыт в рамках программы «Сохраним белого медведя» проектного офиса развития Арктики («ПОРА»). «ПОРА» - общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.