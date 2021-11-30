Беременные женщины стали чаще болеть коронавирусом

В 57% случаев медпомощь оказывалась в условиях стационара, у 58% заболевших будущих мам наблюдалось тяжёлое течение болезни. На этом фоне развивались клинические акушерские состояния, потребовавшие проведения интенсивной терапии, ИВЛ.

Такие данные были озвучены на коллегии минздрава региона, очередное заседание которого было посвящено вопросам охраны здоровья матери и ребёнка в Красноярском крае.

В этом году, несмотря на пандемию, велась серьезная работа по совершенствованию медицинской помощи матерям и детям. У специалистов медицинских организаций края на особом контроле находятся меры по снижению количества абортов и повышению доступности методов вспомогательных репродуктивных технологий, отмечают в минздраве.

«Для принятия на местах оперативных управленческих решений, способствующих решению демографической задачи в муниципальных образованиях, а также для оперативного анализа демографической ситуации, создана информационная система «Демография», которая должна позволить руководителям медицинских организаций скорректировать план действий и организационные мероприятия. На особом контроле - создание в медицинских организациях службы родовспоможения и детства. Для этого приобретено оборудование, в том числе реанимационное, переоснащение осуществляется за счет программы «Модернизация первичного звена», - отмечается в сообщении краевого минздрава.

В этом году проведены профилактические осмотры 602 000 детей, особое внимание уделяется репродуктивному потенциалу подростков.

Медики отмечают, что тревогу в данный период вызывает ситуация с беременными. Заместитель министра здравоохранения края Марина Бичурина, называет единственным выходом вакцинацию: «Вакцинация беременных разрешена. В лидерах - Ирбейский район, Шарыпово, Норильск, Красноярск (Центральный и Советский районы), Назарово. Но, к сожалению, темпы вакцинации всё-таки остаются низкими. Необходимо наладить взаимодействие взрослой поликлинической сети и женских консультаций. Я прошу руководителей территориальных поликлиник создать необходимые условия для вакцинации беременных».