Бесплатный гектар земли в Арктике

Цели для приобретения могут быть различными — строительство жилого дома, организация собственного бизнеса и другое. Вначале земля будет выдаваться на пять лет, а далее участок можно оформить в собственность.

Согласно законопроекту первыми земли получат местные жители, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах. А уже через полгода на участок сможет претендовать любой гражданин России.

— В Арктической зоне России проживают 2,5 миллиона человек, и 90% из них живут в городах, причём довольно крупных, как Мурманск, Архангельск, Норильск. Так что земля вокруг городов будет востребована для строительства дома и ведения бизнеса. Кроме того, спрос на загородную недвижимость резко вырос в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, — отметили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В основу законопроекта взяли Федеральный закон № 119 (о дальневосточном гектаре). Если в правительстве его примут, то, соответственно, в данный закон будут внесены поправки.