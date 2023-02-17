Без белых пятен

Снегопады и метели — вечные спутники Норильска. Но коммунальные и дорожные службы ведут непрерывную борьбу со снегом, чтобы обеспечить комфортное передвижение горожан.

Не со всех участков можно убрать снег с помощью техники. В Норильске есть 33 объекта, где очистка проводится вручную, из них 28 — переходные лестницы и виадуки. На их зимнее содержание администрация с подрядчиком заключает муниципальный контракт.

Зимний контракт на первую половину 2023 года заключён до 31 мая. Его сумма составляет порядка 5,5 млн рублей. Согласно договору, очистка от снега должна производиться ежедневно до 8 часов утра, то есть до того времени, когда люди массово идут на работу.

Как рассказали в правлении жилищно–коммунального хозяйства администрации города, не всегда подрядной организации удаётся всё сделать в срок. Дело в том, что персонала не хватает, а тот, который есть, — низкоквалифицированный и не всегда надёжный. И хотя это проблема подрядчика, УЖКХ содействует ему в поиске рабочих.

– Мы контролируем выполнение муниципального заказа. Когда подрядчик не справляется с какими–то объёмами, он не получает плату. Если ситуация повторяется, применяем штрафные санкции в соответствии с условиями контракта. В крайнем случае мы можем его расторгнуть. Но это нежелательно, так как на заключение нового контракта требуется время, и в этот период чистить улицы будет некому, — рассказал начальник отдела по благоустройству УЖКХ Анатолий Головня.

Во дворах снег убирают управляющие компании, улицы и дороги чистит «Норильскавтодор». Но есть неразграниченные территории, ими занимаются органы местного самоуправления. В чьём ведении находится тот или иной участок, можно посмотреть по кадастровой карте на сайте.

– Сейчас в рамках пилотного проекта действует контракт на очистку территорий неразграниченной государственной собственности, так называемых белых пятен. Проект зарекомендовал себя как успешный, поэтому в этом году финансирование из бюджета увеличили. С марта мы заключим новый контракт и расширим площадь содержания со 191 до 234 тысяч квадратных метров, — добавил Анатолий Головня.

С вопросами по качеству уборки снега можно круглосуточно обращаться в диспетчерский отдел оперативного контроля по телефону 43–70–57. Также в рабочее время можно позвонить в управление ЖКХ администрации города Норильска 43–70–40.

– Особенно много жалоб поступило за последнюю неделю. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к горожанам. Когда вы звоните, просьба придерживаться норм этикета в общении. На том конце провода тоже люди. Зачастую сотрудники, принимающие звонки, слышат только оскорбления и нецензурные выражения. При этом из такого обращения невозможно понять, где возникла проблема и, соответственно, принять оперативные меры по её устранению, — обратился с просьбой к норильчанам Анатолий Головня.