Без права на ошибку

С декабря 1985 года проходил военную службу во внутренних войсках — сначала в Красноярске, затем в Норильске.

19 апреля 1989 года устроился на работу в милицию, в отдел вневедомственной охраны.

С 1990 года трудится в Норильском отделе экспертно–криминалистического центра Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Имеет звание «Отличник милиции»; награждён юбилейной медалью «60 лет городу Норильску».

– Олег Евгеньевич, расскажите немного о себе.

– Родился я в 1966 году в городе Гусь–Хрустальном Владимирской области. После школы продолжил учёбу в стекольном техникуме. Перед армией полгода успел поработать в ремонтно–механическом цехе завода и даже не предполагал, что может быть как–то иначе. Но жизнь распорядилась по–своему. В декабре 1985 года меня призвали в армию и отправили служить во внутренние войска в Красноярск. Там я окончил школу сержантов, и в августе 1986 года приехал для прохождения срочной службы в Норильск. Именно в армии произошла переоценка ценностей, целей и планов на будущее.

Спустя три года устроился в отдел вневедомственной охраны и отработал там год. За это время понял, что хочу развиваться в этой профессии, работать, скажем так, головой. Служба в охране очень однообразна — от одного срабатывания охранной системы до другого. То свет моргнёт, то ветер порывистый подует — и бежишь перезакрывать квартиры и переподключать сигнализацию. Я очень хотел заниматься техникой — точные науки всегда давались мне легко. Однажды пошёл к начальнику отдела и сказал, что хочу быть экспертом, тогда как раз эта должность освободилась. Так я попал в экспертно–криминалистический центр. Вскоре получил высшее образование. Дослужился до главного эксперта, и на этом карьерный рост остановился. Я не стремился переходить на руководящую должность — не моё это.

В Норильске я познакомился со своей будущей супругой. Как–то с товарищем пошли в гости к сослуживцам в общежитие на ул. Севастопольской, 18. Раньше ведь как было? Выносили в подъезд колонки, включали музыку и танцевали большой и дружной компанией. Прямо в коридоре общежития мы и встретились с Татьяной. Позже получили квартиру. Работали, как и все, растили дочь, а сейчас занимаемся внучкой. Вспоминаю те времена и поражаюсь, насколько самоотверженно и добросовестно работали люди.

– А как проходила ваша служба в армии?

– В Норильске я служил в ИК– 15 на ул. Ветеранов. Осуждённые тогда, как и сейчас, занимались изготовлением мебели. Солдаты–срочники (а их была целая рота — 120 человек) охраняли территорию. Я как сержант отвечал за КПП и вывод заключённых на работу. После материка здесь меня удивил практически образцовый порядок, строгая дисциплина, чёткий режим дня. Много времени уделялось физподготовке.

А вот стреляли мы мало: стрельбы обычно проходили в тундре, зимой провести их проблематично, зато летом всё навёрстывали.

До дембельского альбома руки так и не дошли, да тогда и фотографировались нечасто. Такое дембельское украшение, как аксельбанты, в мою бытность в армии тоже не популярно было. Случалось, что служащие навешивали себе на грудь всевозможные значки, но любой военный патруль мог остановить щёголя и попросить документы, подтверждающие разрешение на их ношение.

Особенно тяжело дались последние полгода на сверхсрочной службе. Очень хотелось домой... Но я понимал, что если сейчас уволюсь и уеду на родину, то сюда уже не вернусь. Мама была против того, чтобы я остался в Норильске и устроился на работу в милицию. Она видела для меня другое будущее: работу на стекольном заводе и женитьбу на девушке, которую она мне прочила в невесты.

– Как вас встретил Норильск?

– Мы с сослуживцами прилетели сюда в два часа ночи (наш рейс в Красноярске задержали), а здесь тепло и светло: лето, белые ночи. Впечатлил и зимний город: однажды ушли в самоволку, добрались до камня на Гвардейской площади, обошли его, замерзли (на улице было —39 с ветром, темно, никого нет) и вернулись. Замполит части — непростой человек был, отношения с ним не сложились. Я опасался, что он будет ставить мне палки в колёса, когда пойду устраиваться в милицию, но, к удивлению, он дал мне хорошую характеристику.

– Работа криминалистом складывалась для вас удачно?

– Первые полгода я работал техником–криминалистом под руководством Равиля Рашидова. Он сразу развеял все мои иллюзии по поводу профессии: чётко дал понять, что будет очень много «пахоты» без всяких бонусов и поблажек. Рабочий день длился по 12 часов. В обязанности техника–криминалиста входит многое: дактилоскопирование трупов, проверка показаний, изготовление фотоориентировок (для этого была отдельная лаборатория с проявителями, закрепителями, инфракрасными лампами, плёнками и фотобумагой). Мои старшие наставники всегда говорили мне: «Слушай, вникай, запоминай».

– Помните свой первый рабочий день на этой должности?

– Практически с первого дня в качестве стажёра я ездил на места происшествий, приобретал навыки работы в полях. Одновременно коллеги готовили меня к выполнению контрольных экспертиз по дактилоскопии и трасологии, а также к исследованию холодного оружия. Обучаться почерковедческой экспертизе я ездил в Красноярск, потом освоил ТЭД (техническая экспертиза документов).

В криминалистике существует семь основных видов экспертиз: дактилоскопия — разбирается в отпечатках пальцев; трасология — изучает следы транспортного средства, обуви, орудий взлома и так далее, определяет их принадлежность; баллистика — исследует огнестрельное оружие и боеприпасы к нему; и ТЭД. Сюда же относятся портретная экспертиза, цель которой идентификация лица, установление пола, возраста по фото/видео; почерковедческая, которая позволяет исследовать рукописный текст, подписи и установить их автора, как и определить подлинность или подделку. Ну и, конечно, никуда не деться без экспертизы холодного и метательного оружия. А исследование ДНК в Норильске не проводится, его делают в Красноярске.

В зависимости от специфики работы криминалисты могут выступать в двух ипостасях: как специалисты и как эксперты. В осмотре места происшествия мы участвуем как специалисты, а когда необходимо провести какую–то конкретную экспертизу — работаешь как эксперт. Криминалисты разбираются с отпечатками, которые оставляют люди, техника, оружие — со всем, что сохраняет хоть какой–то след.

– С чем приходится сталкиваться в последнее время особенно часто?

– С фальшивыми документами: больничными листами, водительскими удостоверениями, акцизными марками и так далее. Несмотря на то что тщательная подделка степеней защиты документа — занятие кропотливое и затратное, такое всё же встречается. Помогают быть в курсе всех изменений в этой сфере пособия с подробным описанием того, как и куда наносится защита. Так, например, ворсинки на денежных купюрах или больничных листах впрессовываются изначально, ещё на стадии изготовления бумаги, а мошенники рисуют их иголочкой. Визуально разницу определить невозможно — необходимы микроскоп или ультрафиолетовая лампа.

В канун Дня защитников Отечества хочу пожелать своим коллегам и всем мужчинам, которые прошли через военную службу и отдали долг своей Родине, крепкого здоровья, твёрдости в принятых решениях, целеустремлённости, любви родных и близких и надёжных тылов. Я считаю, что каждый уважающий себя юноша должен отслужить в армии. Именно армия даёт колоссальный жизненный опыт.

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Если есть подозрение, что, к примеру, водительское удостоверение фальшивое, сотрудники ГИБДД определяют это с помощью специальной базы данных. Малейшее несовпадение между тем, что указано в документе, и тем, что проходит по базе, — повод для проведения исследования документа, а затем и экспертизы. Если выясняется, что документ подложный, полицейские возбуждают уголовное дело по статье 327 «Подделка» или по статье 159 «Мошенничество». Все экспертизы проводятся скрупулёзно и тщательно, ошибаться криминалисту нельзя, поскольку речь идёт либо о жизни человека, либо о справедливом возмездии для преступника. Если появляются какие–либо сомнения, собирается консилиум криминалистов, и каждый высказывает аргументированное мнение.

Расследование любого преступления или происшествия начинается со сбора отпечатков пальцев. Затем идёт их проверка по базе дактилоскопических карт. Благодаря этому достигается высокий процент опознания неустановленных лиц, трупов или преступников. Периодически проходят рейды, во время которых все люди без определённого места жительства дактилоскопируются, чтобы потом была возможность их идентифицировать.

В силу специфики своей работы криминалист плотно взаимодействует со всеми службами экстренного реагирования: дознавателями, следователями, участковыми, пожнадзором, судмедэкспертами, оперуполномоченными и так далее. Скучно не бывает никогда. Становление эксперта как профессионала происходит в течение семи–восьми лет. За этот период и нарабатываются необходимые навыки, чтобы быть специалистом. Хотя... Эксперт–криминалист учится всю свою жизнь.