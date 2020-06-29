Безопасность игровых площадок Норильска под контролем подрядчиков

Чаще всего на детских площадках в процессе эксплуатации страдают качели. С начала июня на них заменили свыше 20 подвесов.

До конца лета в Норильске продолжается оценка состояния детских игровых и спортивных комплексов. Четверо сотрудников подрядной организации «Викторис» проводят визуальный осмотр каждый вторник и каждый четверг на 61 площадке Центрального района и ещё одной – в Оганере. Это позволяет определять безопасность игровых комплексов для использования и в случае необходимости своевременно проводить ремонтные работы.

Как пояснил Анатолий Головня, главный специалист отдела благоустройства управления ЖКХ, согласно заключённому муниципальному контракту ежемесячно подрядчик будет проводить по девять осмотров всех площадок, оценивая техническое состояние оборудования. Итого до 30 сентября запланировано 35 выездов-осмотров. Такая периодичность установлена нормативами. Результаты осмотров вносят в журналы, которые хранятся в УЖКХ. В случае выявления небольшого дефекта этот же подрядчик должен устранить проблему; значительные дефекты огораживают лентой, устанавливают объявление о запрете использования оборудования и фотографируют поломку. Весь материал передают в управление ЖКХ, после чего другой подрядчик выполняет более масштабные ремонтные работы.

«За то время, что ведутся осмотры, поломки уже выявлялись, ведь игровые комплексы, несмотря на запреты, детьми эксплуатируются. Серьёзных нарушений, правда, пока не обнаруживалось, в основном повреждения подвесов качелей», - пояснил специалист.

Как отметил Виталий Тиханов, главный инженер подрядной организации «Викторис», больше всего дефектов выявляют в начале осмотров – после зимы. Больше всего повреждают заборы, на которые давит снег. Также страдают качели, на которые дети залезают по несколько человек, в результате чего подвесы не выдерживают. Сотрудники подрядчика уже заменили около 20 штук.

Специалисты УЖКХ обратились к взрослым с просьбой делать замечание детям или подросткам, использующим игровое оборудование не по возрасту или устраивающим массовое катание на качелях. «К сожалению, у нас уже есть пример, когда из-за чьего-то хулиганства двор остался без спортивного тренажёра – на Ленинском, 37. Мы составили заявление в полицию, виновных разыскивают», - отметил он.

Если жители города самостоятельно обнаружили поломку на детской площадке, можно обратиться в УЖКХ, контактная информация указана на стендах, установленных там же. Приём заявок ведёт отдел оперативного контроля.

Напомним, что выявленные в прошлом году дефектные площадки этим летом полностью отремонтируют либо частично заменят оборудование. Капитальный ремонт запланирован на четырёх площадках по адресам: ул. Талнахская, 10, ул. Талнахская, 45, ул. Советская, 1, и ул. Кирова, 10. Решение о капремонте или установке новых площадок принимают по итогам оценки территории специалистами УЖКХ, а также по факту износа оборудования площадок. Учитывают и обращения жильцов.

Кроме того, по пятницам в течение июня и июля в городе продолжат обрабатывать дезинфицирующими средствами детские игровые площадки.