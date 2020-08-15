Безопасность превыше всего

В предварительные планы были внесены некоторые изменения, в том числе с учётом эпидемиологической обстановки. Так, высадка десанта на берег Енисея в районе Дудинки состоится 18 августа. По словам вице-адмирала Голубева, важно не только провести учения согласно плану, но и сделать это при строгом соблюдении правил безопасности.

С 20 августа военные корабли будут открыты для посещения, для этого руководство Заполярного транспортного филиала предложило установить на въезде к месту стоянки кораблей дезинфекционный комплекс и дополнительное оборудование. Согласно подсчётам, моряки готовы принять у себя до 12 экскурсантов, вопрос о визите в Дудинку норильчан, по словам исполняющего полномочия главы Норильска Тимофеева, будет решаться в особом порядке.

С 27 августа будет проводиться принятие в ряды юнармецев на борту корабля. На протяжении около 2 недель военные примут участие в целом ряде культурно-патриотических мероприятий, в числе которых концерты под открытым небом, посещения музеев, спортивные мероприятия.