Безопасные перевозки

С 1 сентября по 30 ноября на всех маршрутах НПОПАТ будет действовать акция – при оплате проезда картой платёжной системы Masterсard будет автоматически применяться скидка в размере трёх рублей. Действовать акция будет только на муниципальных маршрутах.

«Проект готовился в течение трёх месяцев совместно с компанией Masterсard, «Расчетные решения» и Сбербанком. Компания Masterсard проявила коммерческий интерес к НПОПАТ, только потому что мы являемся крупным перевозчиком и ежедневно перевозим большое количество пассажиров», - поделился Андрей Остапов.

Сейчас самое удачное время для запуска проекта. Во время пандемии бесконтактная оплата сводит взаимодействие между кондуктором и пассажиром к минимуму и что помогает уменьшить распространение коронавирусной инфекции.

В будущем планируется наладить связь с платежными системами Visaи Мир для создания подобных совместных проектов.