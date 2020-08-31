МАУ ИЦ «Норильские новости»

Безопасные перевозки

Безопасные перевозки

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Безопасные перевозки

Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий МУП «НПОПАТ», рассказал, как обезопасить себя во время поездки в автобусе и о новом проекте бесконтактной оплаты.

Безопасные перевозки

С 1 сентября по 30 ноября на всех маршрутах НПОПАТ будет действовать акция – при оплате проезда картой платёжной системы Masterсard будет автоматически применяться скидка в размере трёх рублей. Действовать акция будет только на муниципальных маршрутах.

«Проект готовился в течение трёх месяцев совместно с компанией Masterсard, «Расчетные решения» и Сбербанком. Компания Masterсard проявила коммерческий интерес к НПОПАТ, только потому что мы являемся крупным перевозчиком и ежедневно перевозим большое количество пассажиров», - поделился Андрей Остапов.

Сейчас самое удачное время для запуска проекта. Во время пандемии бесконтактная оплата сводит взаимодействие между кондуктором и пассажиром к минимуму и что помогает уменьшить распространение коронавирусной инфекции.

В будущем планируется наладить связь с платежными системами Visaи Мир для создания подобных совместных проектов.

Текст Дарья Правдивцева
Фото пресс–службы администрации Норильска
31 августа в 14:19 760
Невредно знатьперевозкиНПОПАТ
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