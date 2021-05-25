Библиотеки Таймыра оснастят новым оборудованием

За это время для мастеров декоративно-прикладного творчества Дудинки, сельских поселений Хатанга и Караул приобрели машины для резьбы по рогу и кости оленя, бивню мамонта. В библиотеки поступила компьютерная техника, в Хатангу — библиотечная мебель. Всего за время действия программы куплено оборудования на сумму более 1,6 млн рублей.

В этом году на эти цели планируется потратить более миллиона рублей. Для библиотек Дудинки закупят новые ноутбуки, для поселения Караул — мебель, а в посёлках Носок и Хатанга установят сенсорные инфокиоски.