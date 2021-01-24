Предприятия Красноярского края продолжают наращивать кооперационное сотрудничество с Заполярным филиалом «Норникеля».

В Норильске министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев и старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин обсудили планы развития внутрикраевой кооперации. На встрече министр презентовал возможности краевых производителей, выпускающих ёмкостное оборудование, металлоконструкции, энерго– и светодиодное оборудование, строительные материалы и другую продукцию, которая может быть востребована при реализации текущих инвестиционных проектов компании.

Отметим, что министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края активно сотрудничает с компанией по реализации проектов, направленных на развитие внутрирегиональной кооперации. С этой целью в 2018 году на территории края министерством была организована выездная бизнес–миссия производителей материалов и оборудования со всего края в Норильск. Заполярный филиал «Норникеля» ежегодно наращивает закупки у краевых производителей. По итогам девяти месяцев 2020 года объём закупок материалов составил 1 564,6 млн руб., что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём услуг, оказанных предприятиями края за этот период, составил порядка 11 млрд руб., что на 35% больше показателя прошлого года.

– На сегодняшний день 70% организаций, с которыми мы сотрудничаем, это краевые компании. Мы ожидаем, что в этом году общая сумма закупок товаров и услуг превысит 15 млрд рублей — это хороший показатель. Для Норильского дивизиона следующие 3–5 лет крайне важны с точки зрения реализации наших ключевых инвестиционных проектов. Это и «Серная программа», и много различных инфраструктурных проектов. Мы надеемся, что организации и предприятия края ещё активнее будут идти на сотрудничество. Со своей стороны мы всегда готовы рассматривать любые предложения, — сообщил Николай Уткин.

По итогам встречи было принято решение о проведении очередной бизнес–миссии производителей в Норильске.

– Очень хорошо, что кооперация с «Норникелем» так плодотворно и динамично развивается. От Заполярного филиала мы получили необходимую информацию о потребностях, провели работу с красноярскими компаниями. В результате был сформирован пул предложений, которые сегодня мы передали нашим коллегам в «Норникеле», чтобы начать планировать совместную работу. Надеюсь, что такое эффективное сотрудничество продолжится, и объёмы используемой продукции и услуг компаний Красноярского края здесь будут только увеличиваться, — резюмировал Евгений Афанасьев.