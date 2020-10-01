«Бизнес-адаптация» для предпринимателей севера

Программу «Бизнес-адаптация» продлили до конца года в связи с тем, что заявки продолжают активно поступать. Компания «Норникель» выделила 60,8 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнесов. Также рассматривается вопрос о дальнейшем продлении сроков.

- Этот проект реализует одну из базовых поддержек бизнеса — затраты грузоперевозок, что в наших сложных и дорогих условиях логистики очень важно. Изначально программа была рассчитана до 31 августа, однако на момент старта многие предприятия были закрыты, потребительский поток резко снизился, и бизнес не мог строить долгосрочные планы. Предприниматели экономили деньги, у кого-то их вообще не было, так что закупок не производили. Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону, — отметил Сергей Ваганов, заместитель директора Агентства развития Норильска по развитию бизнес-среды.

На сегодняшний день заключено 80 договоров с предпринимателями на возмещение затрат в десять миллионов рублей. По правилам акции одна заявка может покрыть сумму расходов не более чем на десять миллионов рублей.