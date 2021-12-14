Бюджет города на ближайшие три года принят

Ранее проект главного финансового документа был согласован депутатскими комиссиями по социальной политике и городскому хозяйству, одобрен на публичных слушаниях, получил положительное заключение комиссии горсовета по бюджету и собственности и контрольно-счётной палаты Норильска. Традиционно в ходе завершающей сессии горсовета года бюджет принимается парламентариями сразу в трёх чтениях.

Основные параметры трёхлетнего бюджета:

2022 год: доходы ~22 млрд 624,6 млн рублей; расходы ~28 млрд 165 млн рублей; дефицит ~5 млрд 540,5 млн рублей;

2023 год: доходы ~21 млрд 981,1 млн рублей; расходы ~25 млрд 640,2 млн рублей; дефицит ~3 млрд 659,1 млн рублей;

2024 год: доходы ~21 млрд 663,1 млн рублей; расходы ~23 млрд 153,1 млн рублей; дефицит ~1 млрд 490 млн рублей.

В следующем году источниками покрытия дефицита станут остатки средств бюджета; в 2023 году – прогнозируемые остатки бюджетных средств (~2 млрд 199,5 млн рублей) и кредиты кредитных организаций (~1 млрд 459,7 млн рублей); в 2024 году – кредиты кредитных организаций.

Стоит отметить, что для покрытия дефицита бюджета кредиты муниципалитет ещё не брал ни разу, поскольку на протяжении финансового года главный финансовый документ неоднократно корректируется, в том числе возникает экономия средств в результате проведённых конкурсных процедур.

Как отметила в своём докладе начальник Финансового управления администрации Норильска Инна Закирьяева, около 94% бюджетных расходов приходится на реализацию муниципальных программ. Их с 2022 года будет уже 21 (в настоящее время – 19). Напомним, две новые программы – «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия» и «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска». Как и в предыдущие годы, в бюджете предусмотрено выполнение всех социальных гарантий и обязательств муниципалитета.

Подробное обсуждение проекта бюджета на профильных депутатских комиссиях позволило сегодня единогласно принять его сразу в трёх чтениях.

«В этом году трёхлетний бюджет верстался буквально в экстремальных условиях. Только в середине прошлой недели были уточнены окончательные параметры программы реновации Норильска, включая все объёмы и источники финансирования. Все требования федеральных министерств были соблюдены и учтены в нашем бюджете. Я хочу искренне поблагодарить депутатов, сотрудников городского Совета и администрации за эту огромную работу, которую они проделали в столь короткий срок. В новый год мы войдём с утверждённым бюджетом и сразу после каникул сможем приступить к реализации всех наших масштабных планов», — прокомментировал принятое решение председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков.