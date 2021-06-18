Бюджет Норильска на 2021 год будет скорректирован во второй раз

Корректировка затрагивает 13 из 18 действующих муниципальных программ, а также направление бюджетных ассигнований на новую муниципальную программу «Экология и охрана окружающей среды». Предлагаемые изменения депутаты накануне обсудили в ходе заседаний профильных комиссий.

В целом после корректировки бюджет Норильска на 2021 год изменится следующим образом:

- доходы - 20 млрд 764,6 млн рублей (увеличение на 1 млрд 228,9 млн рублей);

- расходы - 23 млрд 861,4 млн рублей (увеличение на 596,6 млн рублей);

- дефицит - 3 млрд 96,8 млн рублей (уменьшение на 632,3 млн рублей).

Источниками покрытия дефицита городского бюджета будут остатки средств на счетах и, в случае необходимости, привлечение коммерческого кредита.

Ещё один вопрос, рассмотренный на заседании комиссии, касался внесения изменений в действующий порядок оплаты работникам бюджетной сферы и членам их семей проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Из перечня предоставляемых на оплату документов на несовершеннолетних в возрасте до 18 лет исключат справку из общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребёнок, поскольку некоторые дети находятся на семейном обучении.

По рассмотренным вопросам повестки депутаты приняли положительные решения, рекомендовав утвердить их на очередной сессии городского Совета.