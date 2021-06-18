МАУ ИЦ «Норильские новости»

Бюджет Норильска на 2021 год будет скорректирован во второй раз

Бюджет Норильска на 2021 год будет скорректирован во второй раз

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Бюджет Норильска на 2021 год будет скорректирован во второй раз

Предлагаемые изменения в главный финансовый документ территории норильские депутаты рассмотрели на заседании комиссии по бюджету и собственности.

Бюджет Норильска на 2021 год будет скорректирован во второй раз

Корректировка затрагивает 13 из 18 действующих муниципальных программ, а также направление бюджетных ассигнований на новую муниципальную программу «Экология и охрана окружающей среды». Предлагаемые изменения депутаты накануне обсудили в ходе заседаний профильных комиссий.

В целом после корректировки бюджет Норильска на 2021 год изменится следующим образом:

- доходы - 20 млрд 764,6 млн рублей (увеличение на 1 млрд 228,9 млн рублей);

- расходы - 23 млрд 861,4 млн рублей (увеличение на 596,6 млн рублей);

- дефицит - 3 млрд 96,8 млн рублей (уменьшение на 632,3 млн рублей).

Источниками покрытия дефицита городского бюджета будут остатки средств на счетах и, в случае необходимости, привлечение коммерческого кредита.

Ещё один вопрос, рассмотренный на заседании комиссии, касался внесения изменений в действующий порядок оплаты работникам бюджетной сферы и членам их семей проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Из перечня предоставляемых на оплату документов на несовершеннолетних в возрасте до 18 лет исключат справку из общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребёнок, поскольку некоторые дети находятся на семейном обучении.

По рассмотренным вопросам повестки депутаты приняли положительные решения, рекомендовав утвердить их на очередной сессии городского Совета.

Фото Ирина Яринская
18 июня в 16:00 430
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