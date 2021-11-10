Бюджет Норильска на 2021 год вновь скорректирован

Благодаря положительным тенденциям на мировом рынке металлов и валют бюджет Норильска стал профицитным. Так, в основном за счёт налога на прибыль за истекший период года в городскую казну дополнительно поступило более 3,8 млрд рублей. Вклад дорожного фонда в бюджет города — 147,4 млн рублей. Дополнительные безвозмездные поступления (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) — 55,8 млн рублей. Таким образом, доходная часть бюджета Норильска на 2021 год увеличилась более чем на 4 млрд рублей. Однако и расходы выросли почти на 150 млн рублей.

Дополнительные средства решено направить на увеличение объёма финансирования муниципальных программ (120,1 млн руб.) и на непрограммные расходы (29,4 млн руб.).

Начальник финансового управления администрации Норильска Инна Закирьяева отметила, что значительный рост доходной части городского бюджета в текущем году позволит избежать привлечения коммерческого кредита для погашения дефицита средств.

После корректировки основные параметры бюджета 2021 года утверждены депутатским корпусом в следующих объёмах:

- доходы: ~26 млрд 249,1 млн руб. (увеличение на ~4 млрд руб.);

- расходы: ~24 млрд 564,3 млн рублей (увеличение на ~149,6 млн руб.);

- профицит: ~1 млрд 684,8 млн руб.