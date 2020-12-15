Бюджет Норильска на следующие три года принят в трёх чтениях

Как сообщила Ирина Перетятко, заместитель главы города по экономике и финансам, основные параметры бюджета Норильска на 2021 год выглядят следующим образом: доходы - 19 млрд 414,8 млн руб.; расходы - 20 млрд 170,7 млн руб. Сложился дефицит в размере 755,9 млн руб. Источниками финансирования для его покрытия послужат планируемые остатки средств бюджета-2020.

В новом бюджетном цикле сохранится тенденция повышения зарплат бюджетников. Главной «тратой», как и все последние годы, останутся 18 муниципальных программ, которые потребуют 94% средств городской казны. Только на программы социальной сферы направят 13,2 млрд рублей. Самой затратной из них станет «Развитие образования» - около 10 млрд руб. Это традиционные расходы на питание, образование, летний отдых детей; кроме того, увеличены ассигнования в связи с введением в эксплуатацию двух детских садов в этом году (вторые корпуса «Бруснички» и «Северка»). Возросли расходы и по программе содействия занятости населения – до 23,3 млн рублей, что главным образом связано с увеличением МРОТ, пояснила Ирина Перетятко.

Планируется увеличение ассигнований на улучшение жилищных условий молодым семьям. На получение социальной выплаты для приобретения жилья в 2021 году заявились 37 семей. Также значительно возрастут расходы бюджета, связанные с переселением горожан из аварийного жилья.

Ирина Перетятко напомнила и про готовность бюджета-21 поддерживать программу реновации жилищного фонда до 2035 года. В этом году проводятся геологические изыскания семи ростверков в Центральном районе (за 14 млн рублей), а также подготовительные работы для будущей реконструкции дома на ул. Бодгана Хмельницкого, 14. Кроме того, начата разработка концепции застройки Оганера.

- Это очень масштабный проект, который будет финансироваться из нескольких источников, в том числе бюджетов города и края, а также за счёт средств компании «Норникель». В будущем году продолжим эту работу, - отметила главный финансист города.

Что до капремонта жилищного фонда, в 2021 году планируется потратить 1,5 млрд рублей на снос двух аварийных зданий, ремонт 85 муниципальных квартир, установку 17 систем автоматизации тепловых пунктов, замену 14 межэтажных перекрытий, ремонт и окраску 26 фасадов домов.

По прогнозам параметры бюджета на 2022 и 2023 годы сопоставимы с цифрами на 2021 год.

Помимо утверждения бюджета на ближайшие три года, на заключительной в этом году сессии Горсовета депутаты рассмотрели ряд других вопросов. В частности, внесли корректировку в бюджете 2020 год, связанную с уменьшением на 2,2 млн рублей краевой субсидии для реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности».

Также народные избранники поддержали изменения в действующие Правила благоустройства территории, регламентирующие порядок действий при установке малых архитектурных форм, ограждений, нестационарных торговых объектов и общепита. Внесли правки в положение о приватизации муниципального жилищного фонда, уточнив основания для отказа в принятии в муниципальную собственность жилых помещения граждан.

Ещё одно принятое депутатским корпусом решение касалось утверждения состава комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Норильска. Напомним, конкурс состоится 22 января 2021 года. Сейчас продолжается приём заявлений от претендентов, стартовавший 27 ноября. Завершится он 28 декабря текущего года. Согласно положению, конкурсная комиссия формируется из шести человек, трое из которых утверждаются Горсоветом Норильска, трое – губернатором края. Состав комиссии от местного парламента остался неизменным: в него войдут председатель постоянной комиссии по социальной политике Лариса Непляхович, депутат Руслан Арсанукаев и начальник управления делами – начальник отдела обеспечения деятельности Горсовета Роман Красовский.

Комментируя итоги заключительной в этом году сессии местного парламента, председатель Горсовета Александр Пестряков отметил сбалансированность и социальную направленность главного финансового документа города, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию.

- Мы бурно обсуждали бюджет, год был трудным. Но главное, успешно всё завершили, и следующий год работаем без потрясений. Хотя по некоторым статьям по капремонту жилфонда цифры финансирования ниже, но мы ожидаем принятия комплексной программы социально-экономического развития Норильска до 2035 года – случиться это должно до февраля 2021 года, после чего скорректируем бюджет, увеличив параметры. Вообще, ежегодно при реализации запланированных бюджетом мероприятий мы сталкиваемся с необходимостью корректировки. Прежде всего, это связано с экономией по итогам конкурсных процедур и уточнением безвозмездных поступлений. В целом хочу поблагодарить всех специалистов администрации города за проделанную работу. В новый год мы вступаем с чётким планом действий на среднесрочную перспективу, - заявил Александр Пестряков.

Он также пояснил ситуацию вокруг формирования комиссии по выбору главы Норильска. По предварительным данным члены комиссии от региона остались прежними, хотя окончательно состав утвердят не позднее, чем за 5 дней до конкурса. А на должность градоначальника к настоящему момент выдвинулись также уже заявлявшиеся прежде Сергей Ткаченко, Денис Каминский, Дмитрий Карасёв и Виктор Калинин.