Благодаря федеральному партийному проекту в Норильске ежегодно увеличивается количество благоустроенных территорий

Именно этой территории жители Талнаха отдали предпочтение в ходе прошлогоднего голосования. Из бюджетов всех уровней на создание новой зоны отдыха выделили более 12 млн рублей. Согласно проекту были выполнены демонтаж старого мусоросборника, планировка территории, устройство газона и поребриков со встроенными скамьями, пешеходных дорожек, установка урн, вазонов и арт-объектов.

«Район имеет достаточно плотную застройку, детей здесь живёт много, и потребность в зоне отдыха назрела давно. В ней есть и детский игровой комплекс, и площадка для взрослых, и уголок воркаута», - рассказал Андрей Добровольский. На благоустройство ежегодно выделяются достаточно большие средства, в том числе постепенно обновляется оборудование на существующих площадках. Кроме того, если говорить о Талнахе, то серьёзную помощь муниципалитету в части благоустройства оказывают управляющие организации», - отметил Роман Сербин.

Кроме того, в этом году в Талнахе обустроили детскую спортивно-игровую площадку в районе Молодёжного центра (ул. Кравца, 22). Взамен устаревшего оборудования в рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий» там установили новый игровой комплекс, отвечающий всем требованиям безопасности. Общая стоимость работ составила около 1,2 млн рублей. Ещё одна новая территория общего пользования в рудной столице прилегает к общему центру обслуживания работников «Норникеля» по ул. Горняков, 12. Здесь разбили газоны, выполнили асфальтировку и мощение тротуарной плиткой, установили опоры освещения, скамьи и урны, а также детский игровой комплекс. На реализацию проекта «Норникель» выделил свыше 16,6 млн рублей.

«Несмотря на то что лето в Норильске очень короткое, мы стараемся предоставить жителям как можно больше мест для проведения досуга. Хочу отметить, что в последние годы подход к благоустройству поменялся: теперь устанавливаются не только детские и спортивные площадки, но и создаются зоны отдыха для взрослых. На мой взгляд, это очень правильно, ведь в летний период жители всех возрастов должны иметь возможность отдохнуть, не выезжая за пределы города», - считает Роман Сербин.

Что касается федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», то благодаря ему в Талнахе в 2019 году появилась общественная территория площадью более 1,4 тыс. кв. м в районе ул. Маслова – ул. Бауманская. Здесь была выполнена планировка территории, обустроены газоны, ограждения, освещение, установлены скамьи и урны, а также современный спортивно-игровой комплекс, рассчитанный, в том числе, на детей с ограниченными возможностями здоровья. Общая стоимость работ составила порядка 6,3 млн рублей. С момента открытия этот комплекс стал местом досуга не только для жителей близлежащих домов – отдохнуть с детьми сюда приходят из разных районов Талнаха. Востребована у талнахцев и зона отдыха в районе ул. Рудной, 35а, обустроенная в рамках партийного проекта в 2020 году на средства бюджетов всех уровней - около 9,4 млн рублей. Здесь имеется территория для активного отдыха со спортивным и игровыми комплексами, а также зона для «тихого» отдыха – с беседкой и зелёными насаждениями.

«К сожалению, в следующем году в Талнахе проект «Городская среда» реализовываться не будет. Но это не значит, что работы по благоустройству района не предусмотрены. Сейчас завершается формирование бюджета на следующий финансовый период и в него будут включены мероприятия по созданию новых общественных пространств во всех районах города по муниципальной программе», - резюмировал Роман Сербин.