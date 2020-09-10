Благотворительный фонд «69 параллель» получит президентский гранд

28 августа победителей в режиме видеоконференции определил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Сам конкурс стартовал 16 июня по указу президента РФ. Главной задачей стала поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в период пандемии. Победителями стали 900 проектов, на которые выделано 2 миллиарда рублей. С 1 сентября социальная поддержка уже начала реализовываться.

От Норильска было подано четыре проекта от четырех некоммерческих организаций. И только один стал победителем и получил финансовую поддержку в размере 5 819 897 рублей на реализацию проекта. Цель проекта – повышение качества жизни людей в условиях пандемии, путем оказания социальной, вещевой и продуктовой помощи нуждающимся.

Сам проект послужит расширению деятельности благотворительной программы «Сундук». Задача проекта: ненужные вещи людей передать тем, кому они жизненно необходимы. Все вещи проходят сортировку, антибактериальную обработку и только после этого попадают к тем, кто оказался в тяжелой ситуации.

В рамках проекта запланировано:

- организация регулярной работы 2 пунктов выдачи вещевой помощи (все вещи будут проходить антибактериальную обработку, в помещениях будет проводиться постоянная дезинфекция воздуха и поверхностей, что значительно снизит риск передачи коронавирусной инфекции среди волонтеров и посетителей);

- оказание помощи в виде предоставления продуктов, лекарств и медицинских услуг (в зависимости от ситуации благополучателя). Пациенты хосписа и инфекционного отделения городской больницы №2 смогут получить необходимые средства гигиены;

- организация работы по профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией среди работников медицинских организаций (снабжение средствами индивидуальной защиты)

- проведение информационной кампании о ходе проекта и мерах социальной поддержки для горожан.