Благотворительный фонд Потанина запустил новый конкурс для НКО — «Точка опоры»

Во время пандемии коронавируса в 2020–2021 годах Владимир Потанин оказывал существенную поддержку некоммерческим организациям — его фонд предложил российским НКО и организациям сферы культуры целую линейку грантов. Размер общего фонда нового конкурса «Точка опоры» — 450 миллионов рублей.

«Сегодня НКО столкнулись с рядом трудностей: новые финансовые модели пока формируются, а потребность благополучателей в их услугах растёт. Осознавая риски этой ситуации, в начале марта мы предложили нашим действующим грантополучателям более гибкие условия, позволяющие реализовать уже заявленные проекты. Важно, чтобы наши коллеги по некоммерческому сектору знали, что они не останутся один на один с трудностями — фонд станет партнером, готовым подставить плечо в непростых обстоятельствах», — отметила генеральный директор фонда Оксана Орачева.

В конкурсе могут участвовать российские неправительственные некоммерческие организации — фонды и другие социально ориентированные НКО, которые оказывают медпомощь, обеспечивают подопечных товарами первой необходимости, предоставляют им психологическую и иную поддержку, помогают людям с различными особенностями, ищут, обучают и организуют волонтеров для оказания помощи.

К участию приглашают организации, подтвердившие прозрачность своей деятельности и качество оказываемых услуг. Таким подтверждением могут быть:

– победа в одном из грантовых конкурсов фонда при отсутствии нарушений;

– выполнение услуг в рамках возмездного или агентского договора с фондом;

– включение в один из списков «100 лучших проектов» Фонда президентских грантов;

– верификация одной из онлайн–платформ для сбора средств (агрегатора): благотворительный сервис на портале mos.ru,

«Добро Mail.ru», «Нужна помощь», «СберВместе», социальный проект «Яндекса» «Помощь рядом».

Заявки на участие конкурса принимаются до 16 июня.