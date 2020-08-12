Благоустраиваем Долгое

И спорт, и отдых, и фонтан...

Концепция благоустройства и ландшафтного оформления основных зон парка отдыха «Озеро Долгое» была разработана в 2019 году. Этим летом приступили к её реализации, и часть работ продолжается до сих пор. Так, в ближайшее время на двух крайних установленных там чашах появятся небольшие фонтаны. На двух средних - где сейчас насыпана выкрашенная щепа, установят две перголы. Это деревянные навесы, часто используемые в ландшафтном дизайне, где можно укрыться от дождя или палящего солнца. Обычно на них высаживают вьющиеся растения, которые и создают тень и защиту.

На участках, покрытых искусственным газоном, появятся спортивные тренажёры и зона Workout – это тренировочная площадка для уличной гимнастики с брусьями и турниками.

На существующих в парке световых конструкциях появятся новые точечные светильники – споты, для рассеянного и равномерного освещения парка.

Также была проделана большая работа по озеленению – это подсев семян многолетних трав, а осенью высадят около 60 деревьев и 150 кустарников.

Доживем до второго этапа

Параллельно с этими работами приглашенный подрядчик

начал обследование и разработку проектной документации на следующую территорию парка. Этой осенью компания «Новосспаский мост» планирует зайти на рядом стоящий пустырь. Там должны зачистить территорию, вывезти металлоконструкции и выровнять площадку. Этому поможет так и не понадобившаяся большая насыпь – эту землю используют для засыпки ям и устранения уклона. За зиму территория должна устояться, чтобы следующим летом уже приступить к работам. Впрочем, небольшой холм там всё же будет, но его изготовят из других материалов.

- Отмечу, что новые перголы на зиму убираться не будут. Мы специально подбирали всесезонные варианты, рассказывает Богдан Самокоз – специалист направления «Развитие городской среды» Агентства развития Норильска. – Они достаточно устойчивы. Зимой мы их будем вписывать в концепцию снежного городка. Новые спортивные тренажеры и зону Workout в следующем году, скорее всего, перенесём на новую выровняную площадку, а на их месте высадим деревья и кустарники. Что касается перехода через дорогу и работы на участке уже непосредственно у озера Долгое, то эта концепция ещё прорабатывается. Нужно пройти процедуру утверждения и согласования с администрацией города и «Норникелем». Так что работа ведётся в проектном режиме.