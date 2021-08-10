Благоустройство норильских дворов идёт по графику

В этом году в рамках программы благоустройство предусмотрено по шести адресам:

- ул. Енисейская, 1, 3, 5 (ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и проезда, установка урн, скамеек);

- ул. Космонавтов, 27 (ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, установка урн, скамеек);

- ул. Ленинградская, 1 (ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, установка урн, скамеек, светильников дворового освещения);

- Ленинский пр., 42 (ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, установка урн, скамеек, светильников дворового освещения).

Всего в рамках данных мероприятий будет выполнена асфальтировка площадью более 9 тысяч кв. м., на фасадах домов установят шесть современных энергосберегающих светильников. Также во дворах поставят 12 лавочек и 13 урн.

На сегодняшний день в Талнахе подрядчик на месяц раньше закончил работы на всех четырёх объектах.

В Центральном районе организован комплексный подход к благоустройству. Сейчас ближе к завершению ремонта фасады домов на ул. Ленинградская, 1, и Ленинском пр., 42, выполняемого в рамках муниципальной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Идёт срезка старого асфальта во дворе и подготовка к укладке нового покрытия. Окончание комплекса работ по благоустройству данной территории, согласно графику, намечено на 30 сентября.