Благоустройство норильских дворов по проекту «Городская среда» идёт по графику

На благоустройство дворовых территорий в рамках федерального партийного проекта «Городская среда» в Норильске в этом году выделено более 23 млн рублей. С 6 июля подрядчики начали работы по асфальтировке и благоустройству дворовых территорий во дворах Оганера около домов № 6 и 8 на улице Югославской и во дворе дома № 21 на площади Металлургов, где будет установлено детское игровое оборудование КСИЛ-Енисей.

В некоторых дворах установят плафоны освещения, скамейки и урны, а в Талнахе и в Центральном районе города появятся две новые современные детские площадки. В шести дворах работы уже завершены и приняты. В их числе придомовые территории около домов № 1 и 3 на улице Федоровского в Талнахе и дом № 6 на улице Строительной в Кайеркане.

«То, что дворы в Норильске становятся такими современными, красивыми и комфортными для всех — это результат совместной работы Минстроя России и края, администрации Норильска, партии «Единая Россия», подрядных организаций и самих жителей, — отмечает секретарь Норильского местного отделения партии Николай Жигулин. — Благодарю жителей за то, что они были активными участниками проекта «Городская среда» на протяжении всех этапов благоустройства и прошу норильчан сохранять новые детские площадки и общественные пространства».