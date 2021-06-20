Боеготовность

Газоспасательная служба Норильского дивизиона «Норникеля» вместе с коллегами из Нового Уренгоя в течение трёх дней отрабатывали методы и приёмы оперативного реагирования в случае ЧП на объектах Норильско–Таймырской энергетической компании, где хранятся основные запасы ГСМ, необходимые для обеспечения жизнедеятельности города и компании.

Согласно легенде совместных учений, на ТЭЦ–3 произошла разгерметизация резервуара, и топливо начало выливаться из ёмкости. По правилам специалист, заметивший утечку, должен незамедлительно доложить об этом начальнику смены станции, а тот — экстренным службам и руководству.

– Далее происходит оповещение лиц и служб согласно установленной схеме, и создаётся комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте, — пояснил Дмитрий Литвинов, заместитель генерального директора НТЭК. — На ней принимаются решения по привлечению внешних специалистов. В нынешних учениях в качестве дополнительных сил выступала газоспасательная служба Норильского дивизиона. Также мы привлекли аварийно–спасательное формирование из Ямало–Ненецкого автономного округа — с ними у нас заключён соответствующий договор.

Спасатели работали на ТЭЦ–1, 2, 3 и на площадках двух котельных в Дудинке. Всего в учениях задействовали до 180 человек и свыше 30 единиц спецтехники. В случае же реального происшествия число ликвидаторов аварии может быть значительно больше. Группу экстренного реагирования можно увеличить до 500 человек.

За ходом учений следила специальная комиссия, куда вошли представители МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора, исполнительной власти Норильска, Таймыра и региона. Её задачей было оценить и оперативность принятия решений, и эффективность действий спасателей в целом.

Согласно постановлению правительства России, с 1 января 2021 года подобные учения в стране стали обязательной процедурой. Для того чтобы провести оценку готовности предприятия к ЧС и получить утверждённый план по её предупреждению, соответствующая организация сама должна обратиться с заявкой в главное управление МЧС. Так поступили и в Норильско–Таймырской энергетической компании.

По итогам учений НТЭК получила заключение о том, что предприятие полностью готово к локализации и ликвидации ситуаций, связанных с разливом топлива.

Стоит добавить, что прошедшие учения — результат последовательной работы «Норникеля» по совершенствованию корпоративных систем прогнозирования и распознавания рисков, а также оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Главная задача компании — выстроить более эффективное обеспечение экологической безопасности в Арктике.