Более 100 млрд рублей инвестирует «Норникель» до 2025 года в резервуарное хозяйство на Таймыре

О работе в этом направлении рассказал вице–президент — руководитель энергетического дивизиона «Норникеля» Евгений Федоров в ходе совещания под председательством руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светланы Радионовой.

В течение 2020–2021 гг. группа компаний «Норникель» значительно обновила ключевые объекты резервуарного хозяйства, и сейчас все они соответствуют действующим федеральным нормам и правилам. Не соответствующие требованиям резервуары были демонтированы. Компания продолжает выполнять оставшиеся предписания: эти действия находятся под постоянным личным контролем руководителей дочерних компаний и руководства «Норникеля».

Кроме того, компания запустила масштабную программу санитарной очистки территории, подвергшейся воздействию деятельности предприятий, а также проводит рекультивацию земель и мониторинг компонентов окружающей среды.

«Вся проделанная работа наглядно демонстрирует приверженность «Норникеля» принципам и целям утвержденной в 2021 году экологической стратегии. Благодаря модернизации энергетической инфраструктуры мы практически исключили риски разлива нефтепродуктов с нанесением экологического ущерба окружающей среде и намерены дальше работать над повышением эффективности и надёжности энергетики Таймыра», — отметил Евгений Федоров.