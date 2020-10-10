Награда за производственные инициативы

На начало октября в ЗФ «Норникеля» было принято 16 473 производственные инициативы. Из общего количества предложений 10 933 подано руководителями, специалистами и служащими, ещё 5540 — рабочими.

Среди подразделений ЗФ лидируют в этом направлении рудник «Октябрьский» — 3407 инициатив, медный завод — 2492 инициативы, Надеждинский металлургический завод — 2475 инициатив, рудник «Комсомольский» — 1519 инициатив.

16 131 инициатива уже рассмотрена, 7555 из них признаны полезными. Экономического эффекта внедрение этих предложений не имеет, но влияет на улучшение условий труда, повышение уровня безопасности и культуры производства.

457 принятых инициатив имеют потенциальный экономический эффект. Сейчас они находятся на технической и экономической экспертизах. К реализации принято 292 инициативы, 223 из них уже внедрено с ожидаемым годовым экономическим эффектом 1094,3 млн рублей.

За подачу и использование производственных инициатив работникам Заполярного филиала начислено вознаграждение на общую сумму более 11,2 млн рублей.