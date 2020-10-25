Более 120 миллионов рублей будет снято с программы ремонтов муниципального имущества

О предлагаемых изменениях муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» депутатам на заседании комиссии по городскому хозяйству рассказал начальник УКРиС Дмитрий Самородов.

Сэкономленные по тем или иным причинам средства предполагается перераспределить на другие мероприятия. Так, около 10,2 млн рублей необходимо направить на оплату дополнительных работ, неучтённых техническим заданием, по ремонту более 10 муниципальных учреждений.

Кроме того, около 6,8 млн рублей предлагается направить на новые мероприятия. В том числе, порядка 0,8 млн рублей УКРиС предлагает потратить на разработку пяти типовых проектов для выполнения работ по монтажу противопожарной сигнализации и систем оповещения на объектах образования. Это позволит в дальнейшем экономить бюджетные деньги и не разрабатывать отдельный проект на каждый объект, как это делалось ранее.

Также около 3,5 млн рублей необходимо предусмотреть на модернизацию системы АПС и СОУЭ в детском саду № 71; 0,6 млн рублей — на замену канализационного трубопровода в подполье здания школы № 27 (Талнах); 0,5 млн рублей — на ремонт кровли спортзала школы № 45 (Кайеркан); 0,8 млн рублей — на ремонт крылец детского сада № 66, школы № 41 и Станции юных техников.

Помимо этого, в программу предложено включить поэтапную реконструкцию в течение четырёх лет здания на ул. Ленинградской, 7а, с общим финансированием —более 294,5 млн рублей (2020 год — 100 тыс. руб.; 2021 год — 48,7 млн руб.; 2022 год — 150 млн руб.; 2023 год — 95,7 млн руб.).

Предложенную корректировку муниципальной программы депутаты одобрили, рекомендовав утвердить её на ближайшей сессии горсовета.