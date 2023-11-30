Более 1,5 миллиарда рублей в следующем году направят на ремонты муниципальных объектов

Общий объём финансирования всех мероприятий в 2024 году составит 1 млрд 534 млн рублей. Средства, в частности, будут направлены на:

– реконструкцию гимназии № 4;

– реконструкцию здания на ул. Ленинградской, 7а, для размещения творческих коллективов города;

– реконструкцию здания на ул. Шахтёрской, 16, для открытия нового культурно-просветительского центра;

– реконструкцию здания на ул. Космонавтов, 15а, где в перспективе появится многофункциональный спортивный центр;

– реконструкцию здания на ул. Завенягина, 3, для создания единого офисного центра подразделений администрации города Норильска;

– реконструкцию здания на ул. Октябрьской, 21, для размещения сотрудников муниципальных учреждений, которые в настоящее время расположены в аварийном здании на ул. Севастопольской, 7;

– строительство колумбарных стенок;

– ремонтно-восстановительные работы (текущие ремонты) в 37 школах, 27 детских садах, четырёх учреждениях дополнительного образования, 21 спортсооружении, 24 объектах культуры и искусства, 22 административных зданиях;

– ремонт систем вентиляции в одной школе и детском саду;

– асфальтировку двух спортплощадок и пришкольной территории;

– приведение 50 муниципальных объектов в соответствие с требованиями противопожарной безопасности;

– оформление города к праздничным и памятным датам, дням воинской славы.

Представленный проект программы был согласован депутатами.