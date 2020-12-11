Более 1,6 миллиарда рублей в следующем году направят на дорожное хозяйство Норильска

Более 1,1 млрд рублей пойдёт на содержание улиц и дорог Норильска. Из них 903,4 млн рублей — краевой дорожный фонд, около 211 млн рублей — муниципальный дорожный фонд.

На ремонт дорог запланировано потратить 21,5 млн рублей из муниципального дорожного фонда. Эти средства направят на ремонт участка автодороги Норильск — Алыкель и ремонт сооружения через коммуникации на Юго-Западной объездной автодороге.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт выделят 246,9 млн рублей из дорожного фонда Норильска. 120 млн рублей из этих средств пойдут на реконструкцию моста через реку Наледную: до конца 2020 года предполагается получение положительного заключения госэкспертизы, сам ремонт моста предполагают выполнить в 2021–2022 годах. На реконструкцию ещё одного моста — на ул. Октябрьской — выделят 82,1 млн рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируют осенью 2021 года. В течение двух лет — в 2021-2022 годах — будут ремонтировать мост через концентратопровод на ул. Дудинской. На эти цели выделят 40,3 млн рублей. Ещё 4,5 млн рублей направят на организацию парковки у перинатального центра.

Помимо этого, 6,8 млн рублей предусмотрено на выполнение проектных и изыскательских работ, в том числе на устройство освещения на объездной автодороге Норильска.

4,5 млн рублей направят на устранение предписаний контрольных органов: ремонт бортовых камней и тротуаров на ул. Ленинградской и Кирова.

20,6 миллионов из местного бюджета будет направлено на художественное содержание и оформление улиц и дорог города. В том числе на обслуживание уже существующей подсветки и праздничной иллюминации, затраты на их электроснабжение, а также на обустройство архитектурной подсветки мозаичного панно, украшающего фасад дома № 49Б на ул. Комсомольской.