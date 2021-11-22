Более 2 млрд рублей планируется потратить в ближайшие три года на поддержку коренных народов Севера

Финансирование мероприятий по сохранению и развитию традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в течение трёх лет составит более 2 миллиардов 250 миллионов рублей. Это средства краевого и федерального бюджетов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.

На днях депутаты из комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов одобрили изменения в восемь госпрограмм.

Так, на реализацию госпрограммы края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» расходы на три года составят почти 2 миллиарда 254 миллиона рублей. В том числе: 2022 год — 806, 5 млн рублей; 2023 год — 743,2 млн рублей; 2024 год — 705,1 млн рублей.

97,5 млн рублей ежегодно закладывается на предоставление ежемесячных соцвыплат северянам, ведущим традиционную хозяйственную деятельность. Планируется, что поддержку получат 1107 охотников и рыбаков на Таймыре и в Туруханском районе.

Единовременное пособие для подготовки к промысловому сезону получат охотники и рыбаки в Эвенкии, Енисейском, Северо-Енисейском районах, Тюхтетском муниципальном округе. В 2022-2024 годах сумма выплат составит 15,5 млн рублей ежегодно. Планируется предоставлять пособие ежегодно 778 получателям.

В рамках госпрограммы предусмотрен ещё ряд мер помощи северянам, в их числе: субсидии на возмещение затрат на реализацию мяса дикого северного оленя; субсидии на компенсацию сельхозпроизводителям части затрат, связанных с разведением домашних северных оленей; предоставление снегоходной техники по льготным ценам; обеспечение кочевым жильём, стройматериалами; предоставление стоматологической помощи, обеспечение лекарственными и медицинскими препаратами и многое другое.

Председатель профильного комитета Людмила Магомедова отметила, что важнейшая задача — создать все условия для получения качественных услуг населением. «При этом агентству по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края и министерству финансов необходимо усилить контрольные функции. Нужен контроль за исполнением всех мероприятий программы. Нам вместе предстоит сделать всё возможное для того, чтобы каждый рубль, выделяемый из краевого бюджета, «дошёл» до конкретного оленевода, охотника, рыбака, ведущих традиционный для коренных малочисленных народов образ жизни», — подчеркнула депутат.