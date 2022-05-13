Более 2,5 тысячи гектаров земли в Арктической зоне планируется выделить для граждан и предпринимателей

Напомним, изменения были внесены в краевой законопроект об арктическом гектаре. Ранее он был принят депутатами в первом чтении, а сейчас готов ко второму. Предварительно была проделана большая межведомственная работа профильных министерств, органов местного самоуправления и депутатов Заксобрания края.

В случае принятия законопроекта участки будут выделены в Норильске – 66 га, Туруханском районе – 579 га (рядом с сёлами Туруханск, Селиваниха, Бор), в Эвенкийском муниципальном районе – 379,8 га (в посёлках Тура, Нидым, Тутончаны, Эконда, Кислокан, Юкта), в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе – 1 477,94 га (в Дудинке и посёлке Усть-Порт).

Участки предоставят гражданам на пять лет для строительства индивидуальных жилых домов, ведения хозяйства, предпринимательской деятельности. По истечении пяти лет, если отсутствуют основания для отказа, земельный участок предоставят либо в аренду до 49 лет, либо в собственность бесплатно, либо в собственность за плату.

Аналогичная программа с 2016 года действует на Дальнем Востоке. Принцип получения участка в Арктике аналогичный, даже обращаться с заявлением можно будет через тот же сайт – НаДальнийВосток.рф. Причём так же будет действовать упрощённый порядок – заявитель лишь прорисует земельный участок площадью до гектара, но не будет нести затрат на межевание. Подать заявление можно будет после принятия и вступления в силу краевого закона.