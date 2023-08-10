Более 300 представителей сельхозпредприятий и профильных учреждений приняли участие в выставке на Дне поля

Открыл День поля председатель аграрного комитета Законодательного собрания Владислав Зырянов вместе с и. о. зампредседателя краевого правительства — министром сельского хозяйства и торговли Леонидом Шороховым. Они вручили награды работникам отрасли.

«Я бы оценивал это не как выставку техники или достижений, а как возможность встретиться с руководителями хозяйств и предприятиями, которые обеспечивают работу агропромышленного комплекса, и очень откровенно поговорить о проблемах, а их, к сожалению, немало. Другого слова как «герои», когда говоришь об аграриях, на ум не приходит. Несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию в АПК, наши краевые крестьяне показывают выдающиеся результаты», — подчеркнул Владислав Зырянов.

Депутаты посетили выставку сельскохозяйственной техники и оборудования — всего более 100 единиц. После парламентарии приняли участие в пленарной части, где обсуждались актуальные для аграрного сектора вопросы. В рамках Дня поля также проходит показ селекционных и семеноводческих посевов, перспективных сортов сельскохозяйственных культур.