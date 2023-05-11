Более 6 миллиардов рублей потратят в 2023 году на транспортную отрасль

Вопрос внесения изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» сегодня обсуждался на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству. Объём финансирования данной программы предлагается увеличить более чем на 100 млн рублей. При этом на реализацию отдельных мероприятий объём средств, напротив, будет уменьшен. Так, будет снижено финансирование на содержание системы видеонаблюдения на автодороге Норильск-Алыкель (на участке до Кайеркана) из-за позднего заключения контракта; на содержание линий наружного освещения; на оплату электроэнергии; на содержание тёплых автобусных остановок – по итогам конкурсных процедур; на замену и ремонт опор наружного освещения по улицам Мира, Ленинградская и Комсомольская их устанавливать не будут, т.к. там запланирован ремонт коллекторов; на ремонт моста через реку Наледная – по итогам конкурсных процедур.

А вот расходы на ремонт объектов улично-дорожной сети хотят увеличить на 86,8 млн рублей – из-за роста стоимости асфальтобетонной смеси. Более 7 млн рублей добавят на проведение планово-предупредительного ремонта мостов в районе ТЭЦ-1 и через реку Талнахская на автодороге к руднику «Маяк».

Свыше 20,5 млн рублей дополнительно направят на устройство наружного освещения на автодорогах посёлка Снежногорск. 100 млн рублей выделят на архитектурно-художественное оформление города. Средства пойдут на выполнение работ по оформлению Ленинского проспекта световыми конструкциями. 2,2 млн рублей дополнительно потребовалось на содержание подсветки домов на ул. Нансена и Красноярская. Порядка 2 млн рублей добавят на ремонт существующих и обустройство новых светофорных объектов.

Более 16 млн рублей дополнительно выделят муниципальному учреждению «Автохозяйство» на приобретение запчастей и обслуживание транспорта, оплату коммунальных услуг, уборку территорий, а также в связи с ростом стоимости топлива. При этом из-за экономических санкций снимается финансирование в размере свыше 10 млн рублей, на которые предприятие планировало приобрести грузовой (бортовой) автомобиль, оснащённый краном-манипулятором.

Таким образом, с учётом корректировки общий объём муниципальной программы «Развитие транспортной системы» составит около 6,1 млрд рублей.

Рассмотрев предлагаемые изменения, депутаты согласовали новые параметры финансирования. Окончательное решение будет принято на сессии Городского Совета при рассмотрении корректировки бюджета территории на 2023 год.