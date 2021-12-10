Более 60% обращений граждан в Госавтоинспекцию Норильска подаётся в электронной форме

Как отметил начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин, деятельность полицейских подразделений, оказывающих государственные услуги, ориентирована прежде всего на повышение их качества и доступности в электронном виде. Наиболее удобный вариант обращения — через портал госуслуг www.gosuslugi.ru

- Юридической разницы между обращением гражданина за услугой лично или в электронном виде нет. Получение госуслуги в электронном виде частично дистанционное, то есть человек подаёт заявку через интернет, а потом приходит в назначенное время за готовым документом, что значительно экономит время. Кроме того, этот способ более выгодный. Ряд услуг на сайте можно получить с 30-процентной скидкой. Например, оформить загранпаспорт нового поколения для лиц старше 14 лет на портале можно за 3500 рублей, при личном обращении — за 5000 рублей. Замена паспорта гражданина Российской Федерации стоимостью в 300 рублей обойдётся в 210 рублей, оформление паспорта взамен испорченного (обычно — 1500 рублей) будет стоить 1050 рублей, — пояснил он.

Начальник отдела по вопросам миграции Норильского ОМВД Людмила Скрипка подчеркнула, что список электронных услуг всё время пополняется. Так, на сайте, помимо оформления паспортов, доступны регистрация или снятие с регистрационного учёта по месту жительства, получение адресно-справочной информации.

Кроме того, с 1 июля текущего года есть возможность получить через сайт свидетельство о регистрационном учёте по месту пребывания в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, без посещения ведомства.

Отделом по вопросам миграции Норильского ОМВД по итогам 11 месяцев года обработано почти 56 тысяч заявлений граждан на предоставление государственных услуг, из них около 16 тысяч — поданы через сайт «Госуслуги».

Начальник РЭО ГИБДД Норильска Ольга Шаталова в свою очередь отметила, что в Госавтоинспекцию за услугами по регистрации транспортных средств, приёму экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче/замене водительских удостоверений по предварительной записи через портал обращаются более 60% норильчан. За 11 месяцев года проведено более 6 000 регистрационных действий, выдано более 5 000 водительских удостоверений:

- При возникновении каких-либо сложностей с оформлением записи на портале госуслуг, сотрудники полиции всегда готовы оказать консультативную и практическую помощь, ответить на все интересующие вопросы. Обратиться можно по адресу: ул. Ленинградская, 13а, кабинет № 4 или по справочным телефонам: 8 (3919) 22-87-34 (регистрация транспорта), 8 (3919) 22-87-26 (водительские удостоверения), — добавила она.

Полицейские акцентируют внимание на том, что любые вопросы, возникающие при получении госуслуг, решаются с помощью сотрудников соответствующих подразделений: «И не стоит обращаться ни в какие посреднические организации, тем более за вознаграждение. Кроме того, нельзя забывать, что при обращении к посредникам и передаче им своих данных вы рискуете нарваться на мошенников».