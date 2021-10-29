Более 63 миллионов рублей будет снято с программы ремонтов муниципальных объектов

Норильские парламентарии сегодня рассмотрели на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству корректировку муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры».

Так, при выполнении капитального ремонта в детском саду № 66 «Радость» (ул. Нансена, 10) пришлось провести замену вводных питающих линий, что не было предусмотрено проектом. Объём необходимых дополнительных средств из бюджета составил 2,3 млн рублей. Кроме того, 2,7 млн рублей сверх запланированного будет выделено на проведение текущих ремонтов в помещениях муниципальной собственности и содержание муниципальных учреждений. Таким образом, общий объём необходимых дополнительных средств по программе составит порядка 5 млн рублей.

При этом предполагается снятие финансирования на общую сумму более 68 млн рублей по различным мероприятиям программы (реконструкция, капитальный и текущий ремонты, асфальтировка территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям и т. д.). Причины: уточнение начальной максимальной цены контракта; экономия в результате проведённых конкурсных процедур; объём фактически выполненных работ; перенос финансирования на следующий год; невыполнение работ либо выполнение их не в полном объёме или некачественно, а также отсутствие подрядных организаций.

В результате внесения указанных изменений общий объём финансирования муниципальной программы сократится более чем на 63 млн рублей и составит 636,7 млн рублей. Депутаты согласовали предлагаемые изменения, рекомендовав городскому Совету учесть их на очередной сессии при корректировке бюджета территории на 2021 год.