Более 8 тысяч выпускников Красноярского края сдают ЕГЭ по профильной математике

Сегодня по всей России проходит ЕГЭ по профильной математике. В Красноярском крае в нём участвуют 8 тысяч 154 человека (почти 58%). Организован 151 пункт проведения экзамена, 46 из них находятся на труднодоступных территориях, сообщает министерство образования Красноярского края.

Работа по математике профильного уровня состоит из двух частей и включает 19 заданий. Экзамен длится 3 часа 55 минут. Задания ЕГЭ по этому предмету проверяют знания учащихся по геометрии, математике, элементарной стереометрии и частично по физике.

Минимальный балл по этому предмету – 27. Участники экзамена узнают результаты не позднее 24 июля. Следующий экзамен состоится 13 июля. В этот день выпускники напишут ЕГЭ по обществознанию и химии.