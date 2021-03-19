Более миллиарда рублей будет дополнительно выделено на развитие транспортной системы Норильска
Более миллиарда рублей будет дополнительно выделено на развитие транспортной системы Норильска
Предложение увеличить финансирование поступило от администрации города.
Дополнительные средства в размере 5,6 млн рублей будут направлены на содержание площади Административно-делового центра (автовокзал). Ещё 7,3 млн рублей пойдут на замену дорожных блоков тросовым ограждением на аварийно-опасных участках автодороги Норильск — Алыкель, посадку цветов на городских клумбах и содержание восьми тёплых остановок, которые установят в этом году.
Также предлагается предусмотреть дополнительные средства на выполнение ряда мероприятий:
– ремонт участка объездная автодорога — Юго-западная объездная автодорога с подъездом к Норильску (ул. Октябрьская) — 80 млн рублей;
- реконструкция автодорожного моста через напорные водоводы на ул. Октябрьской (контракт на период 2020–2021 годов) — 2,9 млн рублей;
- реконструкция автодорожного моста через концентратопровод на ул. Дудинской (двухлетний проект) — 3,2 млн рублей;
- организация парковки возле перинатального центра — 20,7 млн рублей;
- проведение проектных и изыскательских работ по реконструкции и текущему ремонту объектов улично-дорожной сети — 7,9 млн рублей;
- приобретение испытательного гидравлического пресса для лаборатории «Норильскавтодора» (для контроля качества бетонных смесей) — 1,8 млн рублей;
- установка металлических ограждений на регулируемых пешеходных переходах — 3,7 млн рублей;
- установка дорожных ограждений на автодороге Норильск — Талнах и на объездной дороге Талнаха — 74,3 млн рублей;
- установка 8 тёплых остановок — 28,4 млн рублей;
- ремонт автодорог (участок — 8,1 км на а/д Норильск — Алыкель, а/д от продмага до межрайонной больницы в Оганере, а/д к Оганеру, участки на ул. Талнахской, Надеждинской, Федоровского, Игарской) — 352,3 млн рублей;
- ремонт тротуаров и бортовых камней во всех районах Норильска — 79,5 млн рублей;
- асфальтировка 44 дворовых территорий — 129 млн рублей;
- ремонт проездов к дворовым территориям — 48,9 млн рублей;
- замена 57 опор освещения на Ленинском проспекте — 21,6 млн рублей;
- замена 1765 светильников на линиях наружного освещения автодорог — 95,8 млн рублей;
- ремонт улично-дорожной сети в посёлке Снежногорск — 52,6 млн рублей;
- модернизация шкафов управления наружным освещением и внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением — 41,1 млн рублей;
- ремонт светофоров (ул. Нансена, Красноярская, Северная объездная дамба) — 3,3 млн рублей;
- установка светофора на пешеходном переходе на автодороге Норильск — Алыкель — 2,3 млн рублей;
- проведение проектно-исследовательских работ для создания комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения за автодорогами — 10 млн рублей.
Предложенные изменения депутаты согласовали. Окончательное решение будет принято на сессии городского Совета.