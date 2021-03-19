Более миллиарда рублей будет дополнительно выделено на развитие транспортной системы Норильска

Дополнительные средства в размере 5,6 млн рублей будут направлены на содержание площади Административно-делового центра (автовокзал). Ещё 7,3 млн рублей пойдут на замену дорожных блоков тросовым ограждением на аварийно-опасных участках автодороги Норильск — Алыкель, посадку цветов на городских клумбах и содержание восьми тёплых остановок, которые установят в этом году.

Также предлагается предусмотреть дополнительные средства на выполнение ряда мероприятий:

– ремонт участка объездная автодорога — Юго-западная объездная автодорога с подъездом к Норильску (ул. Октябрьская) — 80 млн рублей;

- реконструкция автодорожного моста через напорные водоводы на ул. Октябрьской (контракт на период 2020–2021 годов) — 2,9 млн рублей;

- реконструкция автодорожного моста через концентратопровод на ул. Дудинской (двухлетний проект) — 3,2 млн рублей;

- организация парковки возле перинатального центра — 20,7 млн рублей;

- проведение проектных и изыскательских работ по реконструкции и текущему ремонту объектов улично-дорожной сети — 7,9 млн рублей;

- приобретение испытательного гидравлического пресса для лаборатории «Норильскавтодора» (для контроля качества бетонных смесей) — 1,8 млн рублей;

- установка металлических ограждений на регулируемых пешеходных переходах — 3,7 млн рублей;

- установка дорожных ограждений на автодороге Норильск — Талнах и на объездной дороге Талнаха — 74,3 млн рублей;

- установка 8 тёплых остановок — 28,4 млн рублей;

- ремонт автодорог (участок — 8,1 км на а/д Норильск — Алыкель, а/д от продмага до межрайонной больницы в Оганере, а/д к Оганеру, участки на ул. Талнахской, Надеждинской, Федоровского, Игарской) — 352,3 млн рублей;

- ремонт тротуаров и бортовых камней во всех районах Норильска — 79,5 млн рублей;

- асфальтировка 44 дворовых территорий — 129 млн рублей;

- ремонт проездов к дворовым территориям — 48,9 млн рублей;

- замена 57 опор освещения на Ленинском проспекте — 21,6 млн рублей;

- замена 1765 светильников на линиях наружного освещения автодорог — 95,8 млн рублей;

- ремонт улично-дорожной сети в посёлке Снежногорск — 52,6 млн рублей;

- модернизация шкафов управления наружным освещением и внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением — 41,1 млн рублей;

- ремонт светофоров (ул. Нансена, Красноярская, Северная объездная дамба) — 3,3 млн рублей;

- установка светофора на пешеходном переходе на автодороге Норильск — Алыкель — 2,3 млн рублей;

- проведение проектно-исследовательских работ для создания комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения за автодорогами — 10 млн рублей.

Предложенные изменения депутаты согласовали. Окончательное решение будет принято на сессии городского Совета.