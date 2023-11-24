Более полумиллиарда рублей – на благоустройство и формирование современной городской среды

Примерно половина средств – порядка 296 млн рублей – по программе благоустройства пойдёт на зимнее и летнее содержание уже существующих объектов. Ещё 287,5 млн рублей направят на обустройство территорий общего пользования. В частности, в планах на 2024 год:

– асфальтировка территории в районе стелы «Норильск – город трудовой доблести»;

– ремонт пяти переходных лестниц на ул. Комсомольской, а также переходных лестниц в Талнахе и Кайеркане;

– завершение работ по обустройству ограждения старого кладбища на ул. Нансена;

– обустройство детской игровой площадки на Ленинском пр-те, 26;

– обустройство нового въездного знака «Норильск»;

– разработка ПСД на благоустройство Театральной площади;

– ремонт памятника В.И. Ленину;

– обустройство площадки для выгула и дрессировки собак в Оганере;

– обустройство детской игровой площадки в районе ФОК «Горняк» (Талнах);

– асфальтировка общественных территорий в районе Кайеркан;

– монтаж новых мангалов в зоне отдыха «Набережная ручья Кайерканский»;

– перенос въездного знака «Кайеркан» на новое место;

– поставка восьми новых елей для Памятной стелы в районе Кайеркан взамен пришедших в негодность;

– установка десяти камер наблюдения на существующие объекты благоустройства;

– установка малой архитектурной формы «Я люблю Снежногорск» в посёлке.

Помимо этого, более 1,5 млн рублей по программе «Благоустройство территории» направят на обеспечение безопасности дорожного движения.

Что касается муниципальной программы «Формирование современной городской среды», то порядка 78 млн рублей направят на благоустройство трёх дворовых территорий: ул. Школьная, 17, ул. Ленинградская, 15, и ул. Талнахская, 61, – там смонтируют освещение, установят скамьи и урны, а также оборудуют детские площадки. Кроме того, в рамках данной программы будут благоустроены две общественные территории – в Талнахе в районе ул. Рудной, 9-11 (второй этап работ), в Кайеркане – территория, прилегающая к Молодёжному центру по ул. Школьной, 10 (первый этап работ).

Представленные проекты муниципальных программ были согласованы депутатами.