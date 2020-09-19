Большая любовь Мамашева

– Надежда Алексеевна, как судьба связала вас с Юрием Петровичем?

– Я приехала в Норильск в 1957 году к родственникам из шахтёрского города Анжеро–Судженска Кемеровской области, где закончила техникум. Месяц я проплакала — испугала январская темнота. Поначалу не было работы, к тому же я не привыкла жить вне нашей дружной многодетной семьи. А когда устроилась на центральную угольную сортировку, потом на шахту «Восточная», поступила заочно в московский институт, жить стало веселее. Со временем я переселилась в общежитие инженерно–технических работников, там сейчас находится «Норильскснаб». Мы жили на одном этаже с Тамарой Ильиничной Бурлаковой, известным тренером по плаванию, которой недавно не стало. Моей соседкой была и Елена Петрова, знаменитый хирург, она и сейчас такая же энергичная, живёт в Москве.

А Юрия Петровича я встретила в августе 1958 года, когда в Норильск по распределению приехали выпускники Московского горного института. Их заселили в наше общежитие ИТР–7. Помню, пришёл туда высокий молодой человек в форменной шинели горных инженеров. Нас, девчонок, было четверо, одна на него сразу глаз положила. А он, как оказалось, на меня. Пригласил в кинотеатр «Луч» в Старом городе. Он любил книги, музыку, ходил на лыжах, вместе нам было очень интересно. Ухаживал за мной два года, и 8 октября 1960 года мы поженились.

Первое жильё получили на Ленинском проспекте, над кинотеатром «Родина». Потом, когда у нас родился сын Дмитрий, переехали в однокомнатную квартиру на ул. Завенягина. Дима стал горным инженером, у него двое своих сыновей, наших внуков, есть и правнук. А с Юрием Петровичем мы прожили 37 самых счастливых лет...

– Рассказывали, что всегда занятый Мамашев не умел отдыхать...

– Он всё время пропадал на работе. А отдушиной была музыка, пластинки, очень Высоцкого любил. Помню, как в Одессе мы бежали на концерт оркестра под управлением Олега Лундстрема... Отпуск мы в основном проводили в санатории «Заполярье» в Сочи, тогда там ещё стояли деревянные домики. А в Норильске старались в субботу и воскресенье встать на лыжи, летом в тундре жарили на костерке шашлыки. Отдыхали семьями, вместе с друзьями — Поповыми, Роговыми, Макаровыми, замечательными специалистами. На «Медвежке» трудились Фардиновы, Кузнецовы, Комлевы, Богданцы, Паравишник... Помню, как ездили в баню — долго упрашивали Юрия Петровича, чтобы разрешил. Он её для работников за АБК рудника построил, как и спортивный комплекс. Ну а за границу мы впервые поехали в 1977 году, ещё с несколькими парами, вокруг Европы.

– Чувствовали свою принадлежность к норильской элите?

– Нет, конечно. Юрий Петрович был весьма скромным человеком. На работу выезжал на машине, потому что надо было карьер проехать — посмотреть, а домой возвращался на автобусе, со всеми работниками. Когда сын в сложных 1990–х просил устроить «куда–нибудь повыше», ответил, что всё должно пройти «через ручки». Я не помню, чтобы он в личных целях пользовался служебным положением — только для того, чтобы помочь людям. К нему всегда приходили за советом, поддержкой. Он был депутатом горсовета семи созывов, занимался и переселением посёлка Медвежка в Норильск. Будучи очень известным в городе человеком, он на саночках возил бельё в прачечную, пока мы не купили стиральную машинку. С военного детства привык много трудиться. Когда его отец–фронтовик умирал, то сказал матери: «Держись за Юру!»

– А из какой семьи вышел Юрий Петрович?

– По отцу он мариец. Петра Ивановича, второго секретаря обкома партии Марийской автономной республики, репрессировали в 1937–м, он прошёл лагеря, а потом несколько войн, стал директором школы. А мама, самоотверженная Августа Даниловна, которая в войну была председателем сельсовета, после смерти мужа в 1949 году поднимала шестерых детей уже во Фрунзе. Юрий Петрович был средним из них. Все Мамашевы — очень дружные. Саманный дом построили сами, когда собирались вместе, то пели на всю улицу. Я очень любила его маму. Когда мы приезжали в гости, она каждое утро неслышно, пока мы не проснулись, ставила в нашей комнате букет садовых цветов. Юрий Петрович почти каждый день писал ей письма, потом уже и я начала писать.

– Почему Юрий Петрович так рано ушёл из жизни?

– Первый инсульт у него случился в начале 1980–х, я ночевала в больнице, и, когда через три недели он пришёл в себя, повезла в институт имени Бурденко. Его, кстати, звали работать в «Минцветмет», но он стремился вернуться на свой рудник. Когда поправился, по–прежнему работал днём и ночью. Так сложилось, что последние годы ему пришлось совмещать должности директора и главного инженера. В 1990–х началась приватизация, времена резко изменились, и совсем не в лучшую сторону. Он, понятно, переживал, не раз говорил, что перестройка у нас «не та»...

15 сентября 1997 года мы отметили его 62–й день рождения. 23 сентября он позвонил мне на материк, поздравил с днём рождения, я тогда была в отпуске в Красном Селе, где Юрий Петрович купил квартиру. И в тот же день его не стало — в рабочем кабинете, когда все уже собирались домой. Оторвался тромб, скорая приехала через час... В некрологе, который подписал директор комбината Джонсон Талович Хагажеев, было сказано, что в благодарной памяти людей Юрий Мамашев останется духовным образцом для многих поколений норильчан. А моя душа не отпускает его до сих пор... Между нами всегда была крепкая связь. Это великое счастье, что рядом со мной был Настоящий Мужчина.

– А что вы храните в семейных архивах, связанных с работой Юрия Петровича?

– Заслуженный шахтёр России, он был награждён орденом Трудового Красного знамени и орденом Октябрьской революции. Сын хочет сделать дубликаты наград и передать в филиал норильского музея в Талнахе. Мы храним множество фотографий и семейных, и рабочих, многое перевезли в Москву. Юрий Петрович любил фотографировать, много снимал на кинокамеру, осваивал и видео. Сберегли его коллекцию значков по норильской тематике. С коллегами Юрия Петровича, которые в шутку называют себя «медвежатниками», в день рождения рудника, 4 ноября, собираемся вместе — мы давно словно родня. Заводила у нас — бывший начальник планового отдела Владимир Григорьевич Паравишник, который много лет трудился под началом Юрия Петровича. Он в курсе всех норильских событий.

– Какие у вас сейчас связи с Норильском?

– Я живу в Москве, которую Юрий Петрович не жаловал. Стараюсь общаться со своими коллегами по «Норильскпроекту», где 33 года работала руководителем бригады технико–экономического отдела. Лето провожу в Норильске, где живёт сын. Часто бываю в тундре, так любимой Юрием Петровичем. Рада недавней встрече с ветераном «Медвежьего ручья» Игорем Уваровым. В начале 1990-х Юрий Петрович принимал его на работу и часто рассказывал мне о перспективном, тогда еще молодом специалисте. Он сейчас заместитель директора рудника «Заполярный» по открытым горным работам. Нам обещали устроить экскурсию, очень надеюсь побывать на знаменитой смотровой площадке «Медвежьего ручья». Я сердечно поздравляю всех работников с юбилеем предприятия, которое, как мне рассказали, сегодня пребывает в стадии возрождения, а у карьера широкие перспективы. Пусть дело Юрия Петровича Мамашева и его товарищей достойно продолжают уже новые поколения горняков. Спасибо им за то, что они верны традициям дружбы и любви в своей профессии.